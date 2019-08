Toca el violinista HÃ©ctor Olvera lo mejor de Tres Ã©pocas

CONCIERTO

Toca el violinista Héctor Olvera lo mejor de Tres épocas

El violinista Héctor Olvera y el pianista José Miguel Rivera ofrecen un concierto, organizado por El colegio de Sinaloa

Nelly Sánchez

Tres épocas recorrieron con la música el violinista Héctor Olvera Curiel y el pianista Miguel Rivera, en el concierto que ofrecieron en Culiacán.

Desde la época de Bach, pasando por los valses, la música mexicana y terminando en Sinaloa, lugar donde este músico jalisciense comenzó su carrera artística al ser profesor de violín en Mazatlán, donde también dirigió la Orquesta Sinfónica Juvenil.

El concierto se dividió en tres partes Primera Época, Basílica Catedral de Mazatlán, Segunda Época, XERJ, y Tercera Época, La romántica de Mazatlán y fue organizado por El Colegio de Sinaloa.

Y para romper el hielo, abrió la noche con una serie de anécdotas, historias de su juventud, de sus primeros noviazgos, la compañía del chaperón, la ciudad donde nació, su llegada a Mazatlán.

Ante una nutrida asistencia, Olvera, quien estudió en el Conservatorio de Varsovia, compartió la experiencia de haber partido a la Ciudad de México, para participar en la Sinfónica Nacional y dar clases en el Conservatorio Nacional de México.

Y entre sus historias, comentó que su hija, nacida en Varsovia y como él violinista, supo de ese concierto y lo quiso acompañar.

"Me dijo, oye papá oí que anunciaron que vas a tocar en Culiacán, ¿vas a Mazatlán, a donde voy a llegar? Y yo le dije vente conmigo, vamos a Culiacán y para no hacer el cuento largo, se llama Martha Alicia Olvera, cualquier parecido con un servidor es pura coincidencia",.

Y juntos abrieron la primera época, el Ave María de Bach y Gound; Rimpianto serenata, del italiano Enrico Toselli; Meditación , de la ópera Thais, de Jules Massenet; para cerrar con el Ave María de Franz Schubert, de Austria.

"Esto de que mi hija iba a venir ella para acá me lo dijo hace una semana y para que desquitara, lo invité a tocar conmigo, tuve que preparar programa a Dios violines, y ahí me tienen desvelándome, haciendo el trabajito, no pude hacerlo con todas las piezas, pero sí con la mayoría", compartió.

En la segunda parte, interpretaron el vals de La viuda alegre, del australiano Franz Lehar; Perjura, una canción mexicana del michoacano Lerdo de Tejada; y Csardas Gitana, del italiano Vicenzo Monti.

Al final, ya en la tercera parte, iniciaron con la obertura La lira de oro, de H. Herman, de Sinaloa, el vals Alejandra, del sinaloense Enrique Mora, así como Indita mìa, de Pérez y Soto, para culminar con Por ti aprendí a querer, de Barcelata.

PARA SABER

Héctor Olvera nació en Ameca, Jalisco. Violinista y director de orquesta, estudió en el Conservatorio de Varsovia. . Ha sido solista con diversas orquestas de Polonia y México, así como director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Mazatlán. En el 2001 fundó la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan, Jalisco.