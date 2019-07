Toca Santiago la campana de la salud, gracias a tratamiento brindado en el IMSS Sinaloa

El pequeño de 6 años logró vencer al cáncer tras siete meses de tratamiento de quimioterapia en el Hospital General Regional No. 1

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Con una sonrisa indescriptible, la emoción a flor de piel y con su mamá al borde de las lágrimas, el pequeño Santiago, de 6 años, hizo el toque de la Campana de la Salud, luego de culminar su tratamiento oncológico con éxito en el Hospital General Regional No. 1 del IMSS en Sinaloa.

Santiago fue diagnosticado a la edad de 5 años con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático y que, gracias al tratamiento a base de quimioterapia que recibió en el IMSS Sinaloa, ya le fue erradicado, informó la hemato oncóloga pediatra Mirna Guadalupe Ríos Osuna, de acuerdo a un boletín.

“Ahorita ya en todos sus estudios Santiago aparece libre de cáncer, ahora comenzaremos sólo con vigilancia para asegurarnos que así se mantenga”, señaló la médica especialista del Instituto.

Ríos Osuna señaló que el linfoma de Hodgkin tiene una prevalencia de menos del 20% de los padecimientos oncológicos infantiles y que actualmente se está brindando tratamiento a siete niños con este padecimiento en el HGR 1, mismos que presentan un pronóstico favorable.

La señora Ana Elsa Ramírez Venegas, madre de Santiago, señaló estar sumamente satisfecha y contenta por el servicio recibido de parte de todo el equipo multidisciplinario del IMSS.

“Estoy muy agradecida, la verdad todo el personal siempre se portó muy profesional y mostró una gran disposición, siempre tuvieron gran apertura para aclararme todas las dudas que me surgieron en el proceso, me apoyaron mucho con los estudios y el tratamiento, nunca recibí un no, siempre mostraron gran compromiso. Estoy muy emocionada, sentí que nunca llegaría esta fecha, y estoy muy agradecida con todos en el IMSS”, comentó la madre del pequeño Santiago.

Luego del emotivo toque de la Campana de la Salud por parte de Santiago, la doctora Mirna Guadalupe Ríos Osuna señaló que algunos de los síntomas para detectar este padecimiento en los pequeños son la pérdida de peso, el presentar fiebre durante la noche que no cede ante medicamentos y tos persistente, ya que, por lo general, las tumoraciones generadas por el linfoma de Hodgkin se presentan al nivel del corazón y los pulmones, por lo que recomendó a los padres de familia estar alertas ante estos indicadores.

En lo que va de 2019, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa ha brindado 6 mil 356 consultas a pacientes con cáncer en todo el estado, de las cuales 4 mil 733 fueron de oncología médica, mil 19 de oncocirugía y 604 de oncología pediátrica.

Con estas acciones, se indicó en el comunicado, el IMSS en Sinaloa refrenda su compromiso con la recuperación de la salud de la población derechohabiente y con el mejoramiento de su calidad de vida a través de la prestación de servicios de calidad y con calidez.