Toda usuaria atendida por violencia familiar es víctima desde su noviazgo: Cepavi

En el marco del Día del Amor y la Amistad, hacen un llamado a que las parejas busquen relaciones sanas y no tóxicas

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Según el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, el 100 por ciento de las mujeres que son atendidas y toman su proceso terapéutico, han detectado que sufren violencia desde la etapa del noviazgo.

Esta mañana, el Cepavi realizó una conferencia en el marco del Día del Amor y la Amistad, en la que se hizo un llamado a que las parejas busquen relaciones sanas y no tóxicas.

La reunión fue encabezada por Marcela Flores Moreno, jefa del Departamento de Atención; y Daniel Limón Arredondo, jefe del Departamento de Capacitación, quienes coincideron que para evitar relaciones de noviazgo violentas, hay alertas que se encienden para poderlas detectar.

“Los especialistas manifestaron que se debe poner atención en estos episodios donde se justifica el celo, la manipulación, pues es simplemente control y el control no es amor, pues se falta al respeto a los derechos e integridad de la otra persona”, dice un reporte difundido por la oficina de atención a medios de Cepavi.

“Además, que es necesario que para iniciar una relación se tomen en cuenta dos factores muy importantes: La autoestima y asertividad, pues al tener autoestima, se ama a uno mismo para poder dar lo mejor de sí a otra persona, y la asertividad permite a la relación dar la libertad y respetar el derecho del otro”.

Actualmente, el Cepavi trabaja en llevar mensaje de prevención a escuelas preparatorias para tocar este tema, y según sus estadísticas, en 2018 cuatro alcanzaron la atención de mil 877 alumnas y 4 mil 643 alumnos de planteles, acompañados por más de casi 550 maestros.

ALERTAS PARA DETECTAR RELACIONES TÓXICAS

- Siente celos, es porque me ama.

- Me llama constantemente, es porque se interesa por mí.

- Pregunta con quién y dónde estoy, es que me cuida y se preocupa.

- Me prohíbe ir a lugares que son de mi interés, es que quiere estar más tiempo conmigo.

- Está en contra de lo que dicen mis padres y sugiere desobediencia, es que me defiende de mis padres que no me comprenden.