Todas las instituciones estÃ¡n quedando a deber a las mujeres en Sinaloa: Tere Guerra

Todas las instituciones están quedando a deber a las mujeres en Sinaloa: Tere Guerra

La activista dijo esto luego del intercambio de culpas entre Ricardo Jenny del Rincón, Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública y Reyna Araceli Tirado Gálvez, titular del Ismujeres

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- El Gobernador, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, el Instituto Sinaloense de las Mujeres, y todas las instituciones que se encargan de velar por la seguridad de las mujeres en Sinaloa, han fallado, afirmó Teresa Guerra Ochoa.

La integrante del Colectivo de Mujeres Activas por Sinaloa aseveró esto derivado del conflicto entre el Ismujeres y el Cesp, luego de que Ricardo Jenny del Rincón, coordinador de este último se dijo preocupado de la violencia por la que están atravesando las mujeres en Sinaloa, y pidió a las autoridades estatales funcionarios que puedan brindar la seguridad que necesitan las mujeres.

En respuesta a estas declaraciones, Reyna Araceli Tirado Gálvez, titular del Ismujeres, criticó a Jenny del Rincón, diciendo que sólo hace declaraciones sin sustento y no es más que un burócrata mediocre.

Ante estos ataques entre instituciones, Guerra Ochoa sentenció que todo el organigrama de Gobierno, incluido el Cesp y el Ismujeres han fracaso en brindar seguridad a las mujeres en Sinaloa.

“Aquí, tanto al representante del Consejo Ciudadano de Seguridad le falta más resultados, y a las mujeres que están empoderadas en el Ismujeres, Cepavif, todos los órganos donde hay representación para hacer trabajo para las mujeres también hay que reconocer autocríticamente, que le falta dar mejores resultados, yo creo, para mí, todavía quedan a deber las autoridades. Ambos niveles de mando, o todos los niveles de mando y hablo desde los encabezados por hombres”, afirmó.

“Yo creo que queda a deber el Gobernador, el Secretario de Gobierno, el Consejo de Seguridad, creo que el Instituto de las Mujeres queda a deber, ¿y qué es lo que me confirma que quedan a deber? Cuando veo la estadística, veo la estadística que veo que la violencia contra las mujeres está arreciando” , recalcó.

La activista pidió a los actores inmiscuidos en este 'jaloneo' trabajar en conjunto para darle a las mujeres del Estado un Sinaloa más seguro, dado que la violencia de género es algo que se va haciendo algo común con el pasar de los años, realidad, que no se ha subsanado ni con la declaratoria de alerta de género en la entidad.

“Yo lamento que en Sinaloa venga creciendo la violencia sexual, la violencia contra las mujeres en el hogar, ahí está la estadística, si nosotros revisamos la estadística, las denuncias que hay por violencia contra las mujeres en el hogar vienen en aumento, en un sexenio en el cual se decretó la alerta de género”, manifestó.

“Significa entonces que el Gobierno de Quirino Ordaz no ha hecho lo suficiente, a pesar de que decretó la alerta de género o aceptó la declaratoria de Alerta de Género, porque él no la decretó, no ha hecho lo suficiente”, profundizó.