Todd Gurley es cortado por los Rams y lo toma con humor

Los Ángeles Rams continúan reestructurándose y sobre todo, buscando elevar su tope salarial. Este jueves, a las salidas de jugadores durante esta semana se sumaron las de su líder corredor, Todd Gurley, y la del linebacker Clay Matthews.

Ambos fueron cortados y buscarán espacio en otros equipos. A Gurley ya se le relaciona con los Tampa Bay Buccaneers, mientras que Matthews podría quedarse en Los Ángeles con los Chargers o bien con los actuales campeones de la NFC, los San Francisco 49ers.

Al enterarse de que no seguirá más con los Rams, Gurley mandó un mensaje en sus redes sociales, en el que demostró que tomó con humor el hecho de que fue cortado.

“Mald.. sea, fui despedido en mi día de descanso”, recordando que se encuentra en su casa debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus Covid-19.

Damn I got fired on my day off😂 #QuaratineAndChill