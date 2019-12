Todo fue un desm...: Padre de Andy Ruiz, molesto por preparaciÃ³n de su hijo

Todo fue un desm...: Padre de Andy Ruiz, molesto por preparación de su hijo

Don Andrés Ruiz criticó durísimo a su vástago luego de perder ante Anthony Joshua

Noroeste / Redacción

Andy Ruiz no tuvo la preparación adecuada para defender sus cetros.

Como cualquier padre que regaña a su hijo por no hacerle caso, don Andrés Ruiz no se guardó nada y criticó durísimo a su hijo Andy Ruiz Jr. luego de perder el sábado los títulos de peso pesado de la FIB, AMB y OMB ante el británico Anthony Joshua.

Luego de la batalla en Arabia Saudita, el señor Ruiz dijo que la preparación del púgil mexicoestadounidense fue un desmadre.

“Todo fue un desmadre. Exceso de celebración, nunca se concentró bien, yo se lo decía y no hizo caso. Ya no le tenía respetó a su mánager, peleó sin condición y no le hizo nada a Anthony Joshua”.

Ruiz padre también aseguró que el tema del peso fue otro tema en el cual su hijo no se preparó como debía.

“Producto de todo eso llegó muy pesado. Le dije que tenía que llegar en 255 y no hizo caso. Si llegaba muy pesado se le iban a acabar las piernas, pero andaba de arriba a abajo, en todos lados menos entrenando”.

(Con información de Notifight)