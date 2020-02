Todo listo para el Carnaval Mazatlán 'veinte, veinte'

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres se declaró “al millón” en temas como la logística para no permitir el apartado de sillas en ambos desfiles, el operativo de seguridad y la presentación de artistas y coronaciones.

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN.- Todo está listo el inicio del Carnaval de Mazatlán 2020, “Somos América, pasión, alegría y esperanza”, que arranca este jueves.

“Estamos al millón para el Carnaval, estamos preparados, hemos hecho estrategias de seguridad desde hace tiempo pero hoy se suman las fuerzas de seguridad del estado, para nosotros es importantísimo que transitemos estos días con saldo blanco”, dijo.

“Todo es gratuito, no cuesta ir a bailar a Olas Altas, no cuesta ir a los espectáculos, no va a haber sillas de gente que aparte para ver el desfile, aquí hasta las 12 del día del domingo se permite que la gente acomode sus sillas”.

Sobre la apertura de un tramo de la Avenida Rafael Buelna para el acceso en los dos desfiles por el malecón, Benítez Torres dijo que en las próximas horas se definirá el horario en que ya se pueda circular; el tramo corresponde al que va de la Avenida Reforma a la Avenida Del Mar.

Recordó que el primer desfile, este año, fue alargado y comenzará en el Parque Ciudades Hermanas, en Olas Altas; anteriormente comenzaba en Avenida Del Mar, a la altura de Avenida Gutiérrez Nájera.

“Lo ampliamos un poquito para darle oportunidad que la gente se distribuya y tenga un mejor espacio”, apuntó.

Jueves 20 de febrero

Coronación del Rey del Carnaval

Lugar: Parque Ciudades Hermanas

Horario: 20:30 horas.

Viernes 21 de febrero

Coronación de la Reina de los Juegos Florales

Lugar: Estadio Teodoro Mariscal

Horario: 20:30 horas.

Sábado 22 de febrero

Coronación de la Reina del Carnaval

Lugar: Estadio Teodoro Mariscal

Hoario: 18:00 horas.

Quema del Mal Humor

Lugar: Olas Altas

Hoario: 21:30 horas-

Combate naval

Lugar: Olas Altas

Hoario: 23:00 horas-

Domingo 23 de febrero

Primer desfile de Carnaval

Lugar: Paseo costero

Horario: 17:00 horas.

Concierto de María José

Lugar: Olas Altas

Horario: 23:00 horas.

Lunes 24 de febrero

Baile infantil

Lugar: Salón Spectaculare

Horario: 10:00 horas.

Coronación de la Reina Infantil

Lugar: Estadio Teodoro Mariscal

Horario: 18:00 horas.

Concierto Banda Los Recoditos

Lugar: Parque Ciudades Hermanas

Horario: 20:00 horas

Martes 25 de febrero

Segundo desfile de Carnaval

Lugar: Paseo costero

Horario: 16:00 horas.