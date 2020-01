Todo lo que debes saber acerca de “Sin Tiempo para Morir”, la nueva película de James Bond

Conoce todo con respecto a este esperado evento cinematográfico.

15/01/2020 | 11:36 AM

Han pasado muchos años, 58 en concreto, desde que Sean Connery interpretará al agente del Servicio de Inteligencia Inglés (MI6) más famoso del mundo en “Dr. No”, la primera película de la saga. No obstante, su fama ha prevalecido durante los años, estrenando diversas entregas basadas en el personaje de las novelas de Ian Fleming. Hasta el momento, son 24 las cintas que EON producciones ha estrenado en total, la mayoría grabadas en los estudios de Pinewood, que pasarán a ser 25 tras el estreno de la última entrega de la saga Bond: “Sin Tiempo para Morir” (“No Time to Die”), dirigida por Cary Fukunaga, que tendrá lugar el próximo 3 de Abril de 2020.

El personaje que ha sido interpretado hasta el momento por 6 grandes actores, entre los que encontramos actores de la talla de Roger Moore, Timothy Dalton o Pierce Brosnan, contará por última vez con la participación de Daniel Craig. El actor protagonista de las últimas 4 películas ha decidido no continuar interpretando a este personaje y dejar paso a otro actor. Tras la salida de Craig, hay quién ya se está preguntando quién será el próximo que interpretará al famoso agente 007 con “licencia para matar”. No debemos olvidar que, muchas personas están barajando la posibilidad, por primera vez, que el personaje principal de la cinta sea una mujer, aunque aún no hay nada confirmado.

En cuanto a la nueva entrega, que verá la luz en el segundo cuatrimestre del 2020, podemos destacar varias novedades. La primera de ellas es el cambio en la trama, ya que, a diferencia de otras películas, el Agente 007 no será un agente en activo, sino que estará retirado. El secuestro de un científico que parece poner el mundo en peligro le hará volver al servicio junto al agente Felix Leiter (Jeffrey Wright) y una nueva agente 00 (Ana de Armas). En referencia al antagonista o enemigo encontraremos a Rami Malek (protagonista de “Bohemian Rhapsody”) que se incorpora a esta película como el villano. Recordemos que todas las entregas de Bond nos tienen acostumbrados a la figura del villano como personaje al que tiene que enfrentarse el protagonista y a la Chica Bond basada en la imagen de Femme Fatal que, como comentábamos anteriormente, será interpretada por la cubana Ana de Armas conocida por la serie española “El Internado” o “Hispania”, a la que hemos podido ver luciendo imponente en las primeras imágenes del trailer de la película.

Aún es demasiado pronto para decirlo, pero teniendo en cuenta el elenco con el que cuenta y que será la última vez que el actor inglés Daniel Craig interprete al espía, estamos seguros que no defraudará a los aficionadas del cine de espías y acción.