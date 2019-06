Todo lo que se moviÃ³ en Pemex, contratos y todo, pasÃ³ por PeÃ±a y el consejo: abogado de Lozoya

Todo lo que se movió en Pemex, contratos y todo, pasó por Peña y el consejo: abogado de Lozoya

Durante el programa Despierta con Loret, transmitido por Televisa, reiteró que Lozoya Austin no es prófugo de la justicia porque se encuentra al interior del país

Ciudad de México (SinEmbargo).– Javier Coello, abogado de Emilio Lozoya, aseguró que todo lo que se movió al interior de Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando su cliente estuvo a cargo de la dirección general pasó por el Consejo de Administración y por el ex Presidente Enrique Peña Nieto.

“Va a levantar polémica, pero lo voy a decir, ¿quién es el que ordena en este país desde hace muchos años? El que tiene el poder Ejecutivo, el Presidente de la República. El Presidente del Ejecutivo es el que ordena, no se mueve una sola hoja sin que lo ordene el presidente. Todo lo que se movió en Pemex, contratos y todo, pasó por el Consejo de Administración de Pemex y las filiales y él tenía que acordar con el Presidente”, dijo en entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola.

Durante el programa “Despierta con Loret”, transmitido por Televisa, reiteró que Lozoya Austin no es prófugo de la justicia porque se encuentra al interior del país, ya que cuentan con las pruebas que sostienen sus declaraciones y que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene un “odio” hacia su cliente.

Ayer, Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), anunció que no se presentará este día ante el juez federal que lo requiere, así lo dio a conocer el ex funcionario a través de una carta.

El documento difundido en su cuenta oficial de Twitter, Lozoya señala que “ante la defenestración pública de la que he sido objeto, he decidido conjuntamente con mi familia, no presentarme ante el Juez Federal de Control”.

“Es claro que si me presento ante el juez de control me van a vincular a proceso y van a pretender dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se me imputa no lo amerita y nunca me sustraje de la acción de la justicia, en consecuencia, tengo todo el derecho de cuidar mi libertad, ya que todas estas acciones son definitivamente una persecución política orquestada en mi contra”, se le en la carta firmada por el ex titular de Pemex.

El 28 de mayo, un juez federal giró órdenes de aprehensión en contra del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, y también en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya , quien fue asignado por el ex Presidente Enrique Peña Nieto para estar al frente de la empresa petrolera durante su mandato.

NUEVOS DATOS SOBRE OHL

El 4 de abril, nuevos datos de la investigación que se le sigue a directivos de OHL en España vuelven a implicar a su filial en México, de donde salieron 3.4 millones de dólares para presuntamente para pagar sobornos a cambio de adjudicaciones de obra pública. En esta nueva información están implicadas dos empresas: Lendir Investments SA y Financiera Sia Capital SL, esta última estaría relacionada con Emilio Lozoya Austin.

Lozoya Austin, quien dirigió Petróleos Mexicanos (Pemex) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se encuentra prófugo de la justicia mexicana acusado por presuntos delitos de corrupción. La semana pasada, la FGR pidió a la Interpol la notificación de búsqueda del ex funcionario en más de 190 países.

La relación cercana entre de Emilio Lozoya y OHL, plantean las indagatorias, le permitió a la constructora española expandirse en México.

De acuerdo con el diario español Vozpópuli, Manuel García-Castellón, el juez de la Audiencia Nacional de España que investiga los presuntos sobornos de empleados de OHL, amplió las investigaciones a seis políticos de ese país y realiza un rastreo en Luxemburgo, Suiza y México en busca de los 3.4 millones de dólares procedentes de la filial mexicana.

En el documento oficial, fechado el 28 de mayo y al que tuvo acceso el diario español, el magistrado Manuel García-Castellón requirió un informe de las cuentas bancarias de la que sea titular la entidad Financiera Sia Capital SL, así como la certificación registral completa.

La intención es identificar una transferencia de 718.648 euros recibida por esa sociedad y realizada por la luxemburguesa Lendir Investments SA, consignó el diario en una nota firmada por los periodistas Tono Calleja y Liliana Ochoa y que fue retomada en medios como El País y ElDiario.es.

UNA MANSIÓN EN IXTAPA

El 8 de junio el diario Reforma dio a conocer que la esposa del ex director de Petróleos Mexicanos utilizó como representante a un abogado y directivo de Altos Hornos de México (AHMSA) para adquirir una lujosa residencia a la orilla del mar valuada en casi dos millones de dólares y que presuntamente fue pagada en parte con sobornos recibidos por el ex funcionario.

De acuerdo con la información publicada el diario, que retomaba un informe de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la adquisición del inmueble con un valor de un millón 900 mil dólares, y que está ubicado en un exclusivo desarrollo inmobiliario en Ixtapa, se realizó en julio de 2013, doce días después de que Pemex autorizó la compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados a AHMSA.

CUENTAS CONGELADAS

El congelamiento de cuentas bancarias a Emilio Lozoya Austin, ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), y a Altos Hornos de México (AHMSA) fue porque se detectaron operaciones ilícitas, informó en su momento Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

El funcionario precisó que la UIF detectó una transferencia de recursos a Altos Hornos de México por parte de una empresa filial de Odebrecht, lo que los llevó a establecer como medida cautelar el bloqueo de cuentas. Esta medida, de acuerdo con la acerera, ocasionó que dejen de operar 300 millones de pesos.

En el caso de Lozoya, Santiago Nieto dijo que hay elementos para hablar de casos de corrupción vinculados con su administración (2012 a 2016).

Nieto Castillo resaltó que en ambos casos, “queríamos mandar mensaje de que no hay intocables y que mantendríamos congelamiento de cuentas donde hubo actividad ilícita”.

Apenas el pasado 22 de mayo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó a Emilio Lozoya.

Lo inhabilitó por 10 años como resultado de “un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas” en donde, entre otras cosas, se detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial.

En dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos.