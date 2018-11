Todos en algÃºn momento hemos sido migrantes, dice Yalitza Aparicio sobre la caravana

Todos en algún momento hemos sido migrantes, dice Yalitza Aparicio sobre la caravana

MÉXICO (SinEmbargo)._ Yalitza Aparicio, protagonista de la película Roma, de Alfonso Cuarón, compartió su opinión sobre la caravana migrante durante la gala de los Gotham Awards.

“Siento que es algo muy fuerte. Todos en algún momento hemos sido migrantes. Has dejado tu lugar de origen en busca de mayores oportunidades”, dijo Aparicio durante la entrega de premios donde estuvo nominada en la categoría Mejor Actriz Revelación.

“El privar de esto a las personas, y de esta manera, no creo que sea lo más correcto”.

La joven actriz, de 25 años de edad, contendió por el premio con Helena Howard por Madeline’s Madeline, KiKi Layne por su actuación en If Beale Street Could Talk, Thomasin Harcourt McKenzie por Leave No Trace, y Elsie Fisher por su partición en Eighth Grade, siendo esta última la ganadora.

El papel de Cleo a Yalitza le cambió la vida. La joven, nacida en Tlaxiaco en el estado de Oaxaca, que no tenía la intención de ser actriz, fue elegida en un casting entre centenas de mujeres por el cineasta.

“Tenía miedo de que aquello no fuera en realidad un casting y fuera una trampa. En mi comunidad nunca se hacen cosas así. Era algo nuevo y extraño. Luego me invitaron a Oaxaca y Ciudad de México y no me lo creía. No te daban el nombre del director ni detalles sobre la película”, explicó.

Roma es una oda al matriarcado en el que Cuarón se crió y una carta de amor a Libo, su niñera, que en la ficción toma el nombre de Cleo.

“Me parece como un sueño. Nunca imaginé nada de esto. Es algo increíble y me llena de felicidad saber que la película está gustando y me consideren como actriz”, indicó.