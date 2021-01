Todos los órganos autónomos deben ser absorbidos: Manuel Bartlett

El director general de la CFE dice que estos organismos sólo sirven para darle una total preponderancia al sector privado

Todos los organismos autónomos pueden ser absorbidos por el Gobierno Federal, según lo consideró este lunes 11 de enero, el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, tras afirmar que los mismos sólo sirven para darle una total preponderancia al sector privado.

"Yo creo que se pueden adsorber todos, y lo ha explicado el presidente con toda claridad", expresó al término de una reunión del gabinete legal y ampliado federal, con Andrés Manuel López Obrador.

El director general de la paraestatal señaló que con este tipo de organismos se "fueron arrancando, y mire que yo tengo tiempo en la política, funciones fundamentales del Estado para hacerlas autónomas", lo cual consideró innecesario.

"Hay una Secretaría de Energía, ¿para qué tienes una Comisión Reguladora de Energía [CRE]? Tienes una función más importante que la energía para un país y está en un autónomo", acusó el funcionario federal.

Bartlett Díaz aseguró que este tipo de separación de funciones es una visión profundamente neoliberal y refirió que esto también pasa en el sector de telecomunicaciones.

"El sistema de comunicaciones es uno de los aspectos, de los nervios básicos del país, un órgano autónomo, pero además de que lo hicieron así resulta que los nombramientos fueron hechos en periodos para mantenerse por encima de las elecciones", afirmó el director general de la CFE.

El funcionario federal reiteró que así ha sido siempre en la política neoliberal, donde se busca la destrucción del Estado, para crear lo que se llama la "fuerza del mercado".

"Debilitas al Estado entonces es el sector privado el que manda en el país, cuando el Estado es la creación de la sociedad", apuntó Bartlett Díaz, quien indicó que López Obrador tiene razón, al afirmar que se trata de una "construcción perversa", para darle una total preponderancia al sector privado.

El director general de la CFE dijo que es falso que la adhesión de los órganos autónomos en la estructura del Poder Ejecutivo Federal signifique una concentración de poder.

"Eso es lo que dicen hombre, 'el presidente no quiere tener controles ni límites', no es cierto, los controles están fijados en la Constitución, el Congreso es el que tiene la representación de la población", aseveró Bartlett Díaz.

"Es una invención para destruir al Estado, además con unos sueldazos, unas prerrogativas, oficinas enormes, tiene toda la razón el presidente, es una construcción perversa para darle una total preponderancia al sector privado", agregó el ex gobernador de Puebla.

"Y eso de que el presidente no quiere que lo controlen es mentira, 'vamos a hacer pedacitos al Estado', yo me acuerdo, fui senador, cuando se hacían los nombramientos, todos puros neoliberales", abundó el ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

"Ideológicamente comprometidos con una posición. Tiene toda la razón el presidente. ¿Qué están haciendo? Están estorbando cualquier cambio. Es elemental, de veras", finalizó Bartlett Díaz.

"Que se conozca cuál es el propósito de la reforma administrativa: es que todos estos organismos que fueron creando para la simulación, que cuestan mucho, que se mantienen con el presupuesto público, que es dinero del pueblo, pues no son imprescindibles", señaló el político tabasqueño este mismo día.

"Además es un Gobierno del pueblo, para el pueblo con el pueblo, no tenemos nada qué esconder, ya no es el tiempo de los gobiernos corruptos que dominaron durante todo el periodo neoliberal", indicó el presidente durante su conferencia de prensa matutina.

El pasado 7 de enero, el titular del Poder Ejecutivo Federal informó que alista una reforma administrativa para que organismos autónomos sean absorbidos por instituciones de su Gobierno.

“Tengo una reunión de Gabinete el lunes, porque voy a presentarles la propuesta para que cada secretaría elabore un plan y, ya que tengamos todo, podamos presentar las reformas legales y que haya debate como fue con los fideicomisos”, indicó el mandatario nacional.

“En febrero voy a enviar un paquete de iniciativas, voy a enviar, les adelanto, lo de esta reforma administrativa”, comentó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.