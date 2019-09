Â¡Todos Somos Alejandra! Convocan a manifestarse luego de la muerte de la joven de 17 aÃ±os

Antonio •

Ya basta de gastos inútiles como esas fiestas que hacen en palacio de gobierno

No tenemos nada que festejar y enfoquen estos pesos en arreglar las calles

Acá en Stanza Toscana las calles merecen una verdadera manita de gato ya que a pesar de pagar predial no recibimos ningún beneficio con la cantaleta de que son privadas pero las partes externas son públicas y no llega nada