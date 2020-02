TolerÃ© demasiado: AJ Hinch sobre el escÃ¡ndalo del robo de seÃ±ales

En sus primeros comentarios desde que fue suspendido por su rol en el escándalo de robo de señas de los Astros de Houston, AJ Hinch abarcó varios temas sobre su participación en los incidentes del 2017 y del 2018 que derivaron en su despido.

Hablando por MLB Network con Tom Verducci en un especial de una hora que salió al aire el viernes, Hinch repitió que como mánager tiene que aceptar la responsabilidad de su equipo, que incluyó el mecanismo de golpear un bote de basura en el 2017 y que culminó con un una investigación de nueve páginas de la Oficina del Comisionado.

El informe fue revelado en enero e identificó el proceso como uno “comandado por los jugadores”, con la ayuda del coach de la banca Alex Cora. Pero también se recalcó la culpa de Hinch por no intervenir. En su entrevista con Verducci, Hinch aceptó que debió haber hecho algo más.

“Ojalá lo hubiese hecho”, dijo Hinch. “Realmente sí, creo que es algo que procesaré a lo largo de mi suspensión por un año. Es algo que he continuado pensado, en especial cuando te hacen una investigación y tienes que hablar al respecto. Ojalá hubiese hecho algo. Lo que está bien, está bien y lo que está mal, está mal y nosotros nos equivocamos”.

MLB abrió una investigación en noviembre, luego de que el lanzador de los Atléticos, Mike Fiers -quien formó parte de los Astros en el 2017- le dijera a The Athletic que Houston estaba robando señas de manera ilegal a lo largo de la temporada y postemporada.

Verducci le preguntó a Hinch sobre un tema que ha sido popular desde que salió el informe del Comisionado. ¿Está manchado el título de Serie Mundial del 2017?

“Es una pregunta válida”, dijo Hinch. “Creo que todos sacarán sus propias conclusiones (sobre si está manchado el título). Espero que con el paso del tiempo, y con la demostración de talento de los jugadores, con las carreras que están teniendo –tenemos a los mejores del deporte juntos en el mismo equipo- se demuestre que no está manchado. Pero entiendo la pregunta. Desafortunadamente abrimos la puerta, y tal vez esa pregunta nunca sea contestada. No lo sabremos.

“Vamos a tener que seguir adelante y ser mejores en el deporte, pero desafortunadamente nadie puede contestar esa pregunta. No puedo señalar cuáles fueron las ventajas o qué habría pasado si no hubiésemos hecho nada. Nos hicimos esto a nosotros mismos”.

El informe del Comisionado afirmó que en un par de ocasiones, Hinch golpeó con un bate los monitores que estaban siendo utilizados para robar la señas, indicando que estaba en contra de lo sucedido. En retrospectiva, Hinch dijo que debió haber hecho más para detener el método.

“Debí haber tenido una reunión para hablar del tema y terminar con el asunto”, dijo. “Para mí, el liderazgo se trata de lo que demuestras. El liderazgo es lo que toleras. Y yo toleré demasiado.

“Quería que la gente supiera que a mí no me gustaba. Debí haber hecho más. Debí haberlo hablado directamente. Es complicado cuando hablas de un equipo y de todo el funcionamiento interno. La realidad es que siento que pude haber hecho más, especialmente como el líder que siento que fui en el 2019, comparado con el que fui en el 2017, con todo lo que he crecido. Siempre es fácil ver el pasado y pensar que pudiste haber hecho más”.

Hinch fue despedido por el dueño de los Astros, Jim Crane, el 13 de enero, unos 45 minutos antes del propietario entrar a la rueda de prensa en el Minute Maid Park para hablar sobre el informe del Comisionado. Hinch estaba en el clubhouse cuando Crane lo llamó para que subiera a su oficina, donde Hinch recibió la noticia de su despido.

“Tuve una conversación cara a cara con Jim, lamentando haber llegado a ese punto”, dijo Hinch. “Luego cambié mi enfoque hacia mi familia, recoger a mis niños en la escuela antes de que vieran sus celulares. No quería que mis hijas se enterarán en la escuela.

“Como líder, entras en un modo de protección. Quieres asegurarte de que tus coaches lo sepan. Que tu familia lo sepa. Que tu esposa e hijos lo sepan. Quieres asegurarte de que la gente más cercana lo sepa. Estaba más enfocado en eso; no pensé mucho en mí”.

Hinch dice que espera que los aficionados de los Astros y los detractores del equipo acepten su sincera disculpa. También reconoció que espera volver a ser mánager.

“Quiero que la gente sepa que sí me importa”, dijo. “No estoy simplemente encogiendo mis hombros y diciendo que estoy molesto porque me descubrieron. Es más que eso.

“Para los aficionados de los Astros, del beisbol, los seguidores y detractores, sólo quiero ser genuino al reconocer que cometí un error. Quisiera volver al pasado. Trabajaré incansablemente hasta recobrar la integridad que requiere este juego y la integridad que ya tiene el juego”.

On the MLB Network AJ Hinch says it was very important for him to go on camera and say “I’m sorry to the league, to baseball, to the fans, to the players, to the coaches..I still feel responsible & I will always feel responsible as the man out front. I was the manager.” pic.twitter.com/R8bXH1JXVi