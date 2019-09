Toluca rescata el empate en el puerto jarocho

Tiburones Rojos y Diablos igualan a un gol

Noroeste / Redacción

VERACRUZ._ En el cierre de la Jornada 12 de la Liga MX, Veracruz y Toluca dividieron unidades en el Luis Pirata Fuente. El encuentro quedó igualado a un tanto.

Por parte de los locales anotó Bryan Carrasco, Kevin Castañeda emparejó el marcador.

El primer tiempo fue muy equilibrado, las faltas estuvieron presentes, pausaron el encuentro. Por parte de los escualos Ángel Reyna intentó desde larga distancia, sus tiros pasaban lejos de la portería de Alfredo Talavera.

Toluca también intentó, Felipe Pardo y Alexis Canelo, fueron los más peligroso al ataque. Jurado y Talavera estaban atentos bajo los tres postes.

En la parte complementaria el encuentro siguió aguerrido, parejo, Veracruz no regalaba nada, los mexiquenses no podían con el esquema de Enrique López. Fue al minuto 71 que Veracruz atacó por la b anda de la izquierda, el centro llegó a Diego Chávez, el delantero no conectó con la redonda, el central revisó el VAR y se decretó penalti a favor de los escualos.

Al 73’ Bryan Carrasco erró desde los once pasos, en el contrarremate acertó y puso en ventaja a los Tiburones Rojos, la gente estalló de júbilo con el tanto, parecía que podían dar la campanada.

El tiempo era el enemigo número uno de los locales, llevaron el balón hasta línea final a aguantarlo, disparar al arco, mantener lejos la pelota de su área. Fue un hombre que vino desde la banca quien marcó la igualdad en el puerto.

Kevin Castañeda entró al inicio del segundo tiempo y en el tiempo de compensación, el mediocampista sacó tremendo zapatazo desde fuera del área, el balón salió como un rayo y puso el 1-1 en la pizarra.

Así culminó el partido, los escualos están en la parte baja de la tabla con 3 unidades, mientras que los Diablos están en el lugar 15 con 12 puntos, en la siguiente semana Toluca recibe a Puebla en el Nemesio Diez y en el Nou Camp, Veracruz visita a León.

