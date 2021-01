Tom Brady convive con familia de Drew Brees en conmovedor video

Luego de que los Tampa Bay Buccaneers vencieran a los New Orleans Saints en duelo de la Ronda Divisional de la Conferencia Nacional, los quarterbacks Tom Brady y Drew Brees compartieron un momento sobre el terreno de juego cuando todos se habían ido.

Los veteranos mariscales de campo salieron de los vestidores y se encontraron en la cancha, donde Brady saludó a los hijos de Brees, además, lanzó un pase de anotación para uno de los pequeños.

Pretty cool moment with Tom Brady and Drew Brees and his family here pic.twitter.com/EATa56aZOu