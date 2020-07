Tom Brady pide unidad con la NFL y la Asociación de jugadores

CIUDAD DE MÉXICO._ Las negociaciones y desacuerdos siguen en las oficinas de NFL y la Asociación de jugadores profesionales, por los temas del regreso a la actividad de pretemporada y la temporada en sí.

La asociación está velando para que sus agremiados cuenten con todas las garantías posibles por parte de la liga para evitar contagios masivos del temido coronavirus. La NFL, por su parte, está en las mejores disposiciones de escuchar y ver las opciones que hay, para cumplir con los protocolos de desinfección de instalaciones y controles de salud de los jugadores.

Tom Brady, uno de los jugadores más respetados de la NFL, emitió un mensaje en su cuenta de Twitter para llamar a la calma a sus compañeros de profesión y grupos de trabajo en cada uno de los equipos que integran la competencia.

“Hay más preguntas que respuestas, pero debemos tener fe en nuestros líderes de la Asociación de Jugadores Profesionales de NFL, tanto jugadores como trabajadores, para llevar el juego y el negocio del football al lugar adecuado. Mantengamos la unidad y pidamos las respuestas necesarias de parte de la NFL como sus socios. Estamos todos en esto juntos.”

There are more questions than answers, but we must have faith in our @NFLPA leaders, both players and staff, to get the game and the business of football in the right place. Let's stay unified & demand necessary answers from the @NFL as partners. We’re all in this together. #LFG