Tom Brady repasará su paso por los nueve Super Bowls en los que participó en un documental

NUEVA YORK._ Tom Brady repasará sus nueve apariciones en el Super Bowl con los Patriots de Nueva Inglaterra dentro de una serie documental de ESPN que emitirá el próximo año. Titulada The Man in the Arena: Tom Brady, la serie de nueve episodios incluirá una mirada desde la perspectiva de Brady sobre los seis títulos y las tres derrotas en el Super Bowl que protagonizó. Será una insólita oportunidad de observar de cerca a un quarterback que habla poco. Brady se marchó de Nueva Inglaterra, después de 20 años, y firmó con los Buccaneers de Tampa Bay. La serie será producida por ESPN, 199 Productions (la compañía productora de Brady) y Gotham Chopra Religion of Sports. “A lo largo de la serie, describiremos los momentos clave y los retos que parecían insuperables, pero a través del duro trabajo y la perseverancia, se convirtieron en triunfos que definieron mi carrera, ya sea con victorias o derrotas”, dijo Brady. Brady ha ganado más Super Bowls que nadie. Con 42 años, se mantiene como una estrella indiscutible en la NFL. A diferencia de Payton Manning, su contemporáneo durante casi toda su carrera y el quarterback con el que más se le compara, Brady ha evitado dar acceso tras bambalinas. El documental sobre Tom Brady llamando ‘Man in the Arena’, producido por ESPN, saldrá en el 2021.pic.twitter.com/ImcqEVPph5 — NFL Latino TV 🏈 (@NFLlatinoTV) May 21, 2020 “Tener un relato de primera mano y de un deportista del nivel de Tom que normalmente no habla de sí mismo puede aportar a una gran serie”, indicó Schell. Schell señaló la habilidad narrativa de Chopra como un factor que hará más atractiva la historia de Brady para el público, incluso a gente que desprecia a los Patriots. “Es realmente un tributo a Gotham que se ganó la confianza de Tom y que está dispuesto a revelar su historia”, dijo Schell, quien reconoció que fue Chopra quien llevó el proyecto a ESPN. “Nos encantan estos proyectos en los que los elementos se juntan y podemos darle a los aficionados no solo una gran historia, sino algo que jamás vieron antes”. Se espera que los episodios se basen en las reflexiones de Brady, incluyendo otras voces y perspectivas. Schell agregó que ESPN contempla “cómo evolucionar con este género, con nuevas formas de contar las historias con nuevos elementos. Tener acceso a Tom Brady es único”. LEER: Greatness Code, un documental protagonizado por Tom Brady, Usain Bolt y LeBron James, para Apple TV #NFL

