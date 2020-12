Tom Hanks revela el nuevo look para la próxima película biográfica de Elvis Presley

Hanks interpreta a uno de los personajes más importantes, el coronel Tom Parker, el hombre que descubrió a Elvis en 1955 y que finalmente se convirtió en su único representante

Diario Vanguardia

31/12/2020 | 12:11 AM

Tom Hanks reveló de mala gana cómo alteró su apariencia para un papel clave en la próxima película biográfica de Elvis Presley.

La película, que será dirigida por Baz Luhrmann, quien anteriormente dirigió la adaptación de 2013 de El gran Gatsby, ya ha reunido un elenco impresionante. Austin Butler interpretará a Elvis Presley, mientras que Olivia DeJonge, Kelvin Harrison Jr., Luke Bracey, Dacre Montgomery y Yola aparecerán como personajes importantes en la vida de la cantante.

Hanks interpreta a uno de los personajes más importantes, el coronel Tom Parker, el hombre que descubrió a Elvis en 1955 y que finalmente se convirtió en su único representante. La asociación fue beneficiosa, ya que ayudó a conducir al tremendo éxito de la cantante, aunque el mandato de Parker no estuvo exento de controversias. Hanks parece haber entrado ya en el papel de la película biográfica, que se espera que se lance a fines de 2021, publicó.

La revelación tuvo lugar durante una entrevista en The Graham Norton Show. Hanks dijo que estaba en Australia para filmar la próxima película biográfica de Elvis. Y luego, el famoso actor se ofreció a mostrar cómo cambió su apariencia para adaptarse mejor al papel de manager de Elvis. Con considerable desgana, Hanks se quita el sombrero para revelar su nuevo corte de pelo. Pero solo por un momento.

Si bien el nuevo aspecto, que recuerda a JK Simmons en su cameo Spider-Man: Far From Home, puede necesitar algunos ajustes, no es el único ajuste que Hanks tendrá que hacer para interpretar a Parker.

Hanks explicó por qué no favorece los papeles malvados. Parker podría desafiar esa preferencia, ya que es una figura notablemente complicada.

Sin embargo, difícilmente sería aceptable que una película biográfica pasara por alto ciertas verdades incómodas.

Independientemente del enfoque que se utilice para la película biográfica de Elvis, Hanks seguramente ofrecerá una actuación memorable.