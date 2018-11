Tom Hardy es condecorado por el príncipe Carlos de Inglaterra, por su servicio a la actuación

El protagonista de Venom recibió el titulo de Caballero Comendador de la Orden del Imperio Británico, en el Palacio de Buckingham

Noroeste / Redacción

GRAN BRETAÑA._ El reconocido actor de 41 años, Tom Hardy, fue nombrado Comendador de la Excelentísima Orden del Imperio Británico por sus servicios artísticos que ha realizado a través de la actuación.

El protagonista de Venom, recibió directamente de las manos del príncipe Carlos de Inglaterra el título Caballero Comendador de la Orden del Imperio Británico en el Palacio de Buckingham.

“El actor Tom Hardy se ha convertido en un #CBE servicio de teatro. Recibió su premio del príncipe de Gales en el palacio de Buckingham hoy”, compartió la casa real a través de su cuenta de Twitter, citó vanguardia.com.

Recientemente, Ringo Starr, baterista de Los Beatles, recibió el mismo título de manos del príncipe William. Michael Caine, Adele, Paul McCartney, J.K. Rowling, son solo algunos de los artistas que han sido distinguidos con este nombramiento que otorga la casa real.

AMIGO DE FAMILIA REAL

La publicación rápidamente se viralizó y contaba con más de 36 mil Me Gusta en tan solo una hora desde su publicación, citó peru21.pe.

El actor de 41 años tiene un vínculo con la familia real, ya que es un gran amigo de los príncipes William y Harry, con quienes apareció en una escena eliminada de Star Wars: The Last Jedi; además estuvo en la boda del príncipe Harry con Meghan Markle en mayo pasado.

Hardy fue nominado a un Óscar por su interpretación de John Fitzgerald en la cinta El Renacido (2015).

Entre otras producciones, el actor también actuó en Mad Max: Fury Road, Inception y The Dark Knight Rises.

OTRO GALARDONADO

Cabe señalar que en la misma ceremonia también se reconoció al escritor Ken Follet por sus servicios a la literatura.

El autor destaca por sus obras The Pillars of the Earth y World Without End.