Para Netflix

Tom Hardy protagonizará nueva película de acción del director de The Raid

Gareth Evans firma un contrato cinematográfico para producir y dirigir películas para el gigante digital

Noroeste / Redacción

A estas alturas ya es bien conocido que Netflix, constantemente, está en busca de nuevo talento para dirigir, escribir y producir películas bajo su sello. Como parte de esta dinámica, ahora, el gigante digital ha firmado un contrato cinematográfico exclusivo con el cineasta detrás de la franquicia de The Raid.

Como parte de esta nueva asociación, Evans ha establecido el thriller de acción Havoc como la primera película del acuerdo con Tom Hardy a bordo como protagonista.

El realizador de The Raid será el encargado de escribir y dirigir la cinta y también producirá para One More One Productions, al igual que Hardy y Ed Talfan para Severn Screen y Aram Tertzakian para XYZ Films.

La historia se desarrolla después de que un negocio de drogas sale mal, cuando un detective magullado debe abrirse camino a través de un inframundo criminal para rescatar al hijo de un político, mientras desentraña una profunda red de corrupción y conspiración que atrapa a toda su ciudad.

Netflix y Evans habían estado trabajando en el nuevo acuerdo durante algún tiempo, pero querían asegurarse de que Hardy estuviera a bordo, ya que vieron que Havoc tenía gran potencial para ser el primer proyecto resultado de este contrato.

La cinta encajará bien en el catálogo del streamer y será agradable ver al protagonista de Venom trabajar en un proyecto para Netflix.

Anteriormente, el cineasta ya había trabajado con el gigante digital en el thriller de terror El apóstol, protagonizado por Dan Stevens y luego de la producción, el streamer vio que la película estilo Evans encajaba perfectamente con su contenido original, por lo que se acercó al realizador y comenzó a llegar a un acuerdo para que volviera al negocio en el futuro previsible.

Evans es mejor conocido por sus películas indonesias de acción, crimen y artes marciales: Merantau, The Raid y The Raid 2, las cuales, gracias a su acción tremendamente violenta y elegante, han ganado elogios de la crítica y han presentado al público occidental a estrellas orientales, por lo que será interesante ver qué puede hacer con una cinta sobre el complicado mundo de las drogas.

En cuanto a Hardy, el actor nominado al Óscar recientemente interpretó al gángster Al Capone en Capone y pronto se le podrá ver en la secuela de Venom, repitiendo su papel de Eddie Brock.

Con Havoc Netflix también continuará su relación con XYZ, siguiendo los largometrajes anteriores de iBoy, Mercy y The Night Comes For Us.