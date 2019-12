Tom Hiddleston anuncia inicio de Loki, la nueva serie de Marvel en Disney+

Sinembargo.MX

27/12/2019 | 09:49 AM

MADRID (SinEmbargo).- La serie de Loki para Disney+ ha entrado en fase de preproducción. Su protagonista Tom Hiddleston, que ya dio vida al villano en las películas Thor, Thor: Ragnarok y Thor: El mundo oscuro así como en las cintas de Avengers: Endgame e Infinity War, ha anunciado la puesta en marcha del filme a través su cuenta de Instagram, de acuerdo con Europa Press.

En la publicación se puede ver a varios de los miembros del equipo de la serie reunidos alrededor de una mesa. “Equipo Loki. ¡La prep ha comenzado oficialmente! Nos vemos en Año Nuevo”, reza el texto que acompaña a la imagen, donde Hiddleston menciona a la directora de la serie Kate Herron y al productor Kevin R. Wright.

Prevista para principios de 2021, esta nueva producción de Marvel presentará al mismo Loki de Avengers: Endgame después de que se escapara con el Teseracto y estará conectada con una nueva película del Universo Cinematográfico Marvel, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, que llegará a los cines a finales de ese mismo año.

Con un guión de Michael Hadron, la serie de Loki ha confirmado para su reparto, además de a Hiddleston, a Sophia Di Martino (Yesterday). Según los últimos rumores, la actriz interpretaría a una versión femenina de Loki.

La serie de Loki para Disney + engrosa una lista de ficciones que Marvel Studios prepara para 2020 y 2021, entre las que figuran The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision, She-Hulk, Ms. Marvel o la esperada Caballero Luna.