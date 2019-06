Tom Holland es superhÃ©roe de fan; evitÃ³ que fuera aplastada por multitud

A la joven neoyorquina Cassidy le gusta la ficción, incluyendo las películas de Marvel Studios. El lunes último ella esperó horas para tener la oportunidad de ver a Tom Holland, actor de "Spiderman: Far From Home" que tenía que presentarse en el show de Stephen Colbert. Pero algo malo pasó ese día.

Como ella misma relató en su cuenta de Twitter, estuvo en la parte delantera de una barricada para fans junto a otras personas. Pero detrás y muy cerca, había personas de talla mayor que, por el afán de acercarse más al actor, la aplastaron.

Cassidy, quien está en Twitter con la cuenta @NamelessCass, publicó un video en el que Tom Holland amenaza a las otras personas que buscan autógrafos para que dejen de aplastar a la muchacha o, de lo contrario, no firmaría más recuerdos.

En otro momento del video, el actor de "Spiderman: Far From Home" le dice a la joven que él la ayudará. También le insiste a las personas que le hacen daño retroceder.

TOM HOLLAND JUST THREATENED GROWN ASS MEN THEN THREW THEIR POSTERS BECAUSE I WAS CRUSHED AGAINST THE BARRICADE HE SAID “IM GONNA THROW YOUR SHIT ON THR GROUND IF YOU KEEP PUSHING HER” then came to me and calmed me down and the video HES LITERALLY SO MAD AT GRAPHERS VKSBDKSN WHAT?