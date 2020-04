Tom Lasorda envía un mensaje de aliento a los fanáticos

El legendario ex piloto de los Dodgers de Los Ángeles, Tommy Lasorda, envió un mensaje de aliento a los fanáticos del beisbol que lidian con la pandemia de coronavirus.

"Tenemos que unirnos todos. Todos somos un equipo", expresó Lasorda mediante un video este fin de semana publicado por la cadena radial de los Dodgers, AM 570 LA Sports.

Lasorda, quien llevó a los Dodgers a ganar dos títulos de Serie Mundial en 21 años y fue exaltado al Salón de la Fama de Grandes Ligas en 1997, aparece vestido con los colores de los Dodgers y, por supuesto, usando un tapabocas y guantes.

"¡Quédense en casa! Usen tapabocas", exclama Lasorda. "Hagan todo lo posible para protegerse a ustedes mismos y a su país y a sus amigos".

A message from Tommy to all of you out there. We are all in this together and we are all ONE team 🙏 pic.twitter.com/fuIpYJsMM4