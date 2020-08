Toma de la caseta de Rosario se mantiene hasta que haya acuerdos: Ejidatarios

En siete meses de tener tomada la caseta, no se ha tenido el acercamiento de ninguno de los tres niveles de gobierno, hoy apelan a que el Estado asuma ser intermediario

Carolina Tiznado

ROSARIO._ La toma de la caseta Rosario en la autopista Mazatlán-Tepic se mantendrá hasta que haya acuerdos de pago, señalaron ejidatarios y su representante legal.

"El Señor Gobernador nos debe escuchar, debe vernos, son siete meses y en este tiempo nadie ha venido a ver cómo está la gente, sabemos que es algo del Gobierno Federal pero el Gobernador está obligado a ayudar a su gente", dijo el representante legal, Saúl Lizárraga López.

Esta semana esperan que acuda algún representante del Gobierno del Estado y de no ser así, el martes o miércoles estarán acudiendo a la Ciudad de México a buscar el diálogo con el Gobierno Federal.

"Si no tenemos respuesta del Gobernador, damos por entendido que no quiere saber nada de su pueblo y nos vamos a 'brincar' al Gobierno Federal", dijo.

Se tienen ya los avalúos de lo que se les debe pagar y es lo que acudirán a negociar, indicó.

No puede dar el costo que por metro cuadrado da el avalúo, por seguridad de las personas y porque están dispuestos a negociar los pagos y terminar una lucha de 12 años.

El representante legal manifestó que también existe temor, pues presuntamente ya hay una orden de desalojo para que la Guardia Nacional lo ejecute, lo que consideran no debe ocurrir, pues ellos están en una lucha y las fuerzas armadas no están para defender a un particular, como es el caso de un concesionario.

"Pagaron nada más un derecho de vía, pero las tierras siguen siendo de nosotros", comentó el ejidatario de la Loma, Raúl Guzmán Hernández.

Manifestaron que no se liberará la caseta hasta que se tengan acuerdos de pagos con el Gobierno Federal.