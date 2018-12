Toma de Protesta de LÃ³pez Obrador: Sesiona Congreso de la UniÃ³n

Toma de Protesta de López Obrador: Sesiona Congreso de la Unión

Partidos políticos fijan su posición en torno al próximo Gobierno

01/12/2018

Dice el PRI que no se pondrán de rodillas ante el poder

El diputado René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó que nunca se pondrán de rodillas o actuando indignamente ante el poder. “Alzaremos la voz cuanto sea necesario".

También le reconoció a López Obrador el que haya mantenido a las Fuerzas Armadas en las calles, pero que gradualmente estas deben regresar a sus cuarteles, ya que la militarización no es la solución a largo plazo.

"El nuevo gobierno ya no tendrá excusas ni a quien derivar responsabilidades", señaló René Juárez Cisneros, quien abundó que la Policía Federal es un cuerpo de élite que no se debe menospreciar.

Hoy un gran reto, para decidir entre la democracia y la dictadura, entre el fortalecimiento de las instituciones o el resquebrajamiento de las instituciones Dijo que fue un grave error que se cancelara el Nuevo Aeropuerto y que se “pervirtió” la figura de las consultas populares.

"Reitero y manifiesto mi profundo reconocimiento al expresidente Enrique Peña Nieto, al amigo y al hombre", dijo René Juárez Cisneros. “Hoy inicia un gran reto, pero también una gran oportunidad, nos convoca la ley y la democracia”: René Juárez Cisneros, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.

Los super delegados no son otra cosa que una incubadora de candidatos. Reconozcamos que después de la elección México quedó dividido. René Juárez señaló en Congreso que defenderán las instituciones. México no puede ser una nación de caudillos. Defenderán los intereses de la minoría, señaló al referir que desde la diversidad se construya la viabilidad del país.

Todos los votos y opiniones cuentan, incluyendo a los que piensan diferente, dice Movimiento Ciudadano

El senador Clemente Castañeda, del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano (MC), afirmó que todos los votos y opiniones cuentan, incluyendo la de quienes piensan diferente, sin soberbia y con pluralismo.

Asegura que se debe recordar que en la democracia caben todas las voces hasta las que no votaron por el ganador del 1 de julio. "El Poder Legislativo no puede ser una ventanilla de trámites", dijo el senador del MC.

“Aquí están representadas todas las personas las que votaron por el presidente y las que eligieron otros caminos [...] Los electoral votaron por un cambio de hacer política, confiaron para conducir los intereses de la nación en Andrés Manuel López Obrador", abundó Clemente Castañeda.

"Para que México crezca , es fundamental fortalecer el mercado interno, no es malo voltear hacia afuera pero ya es hora de voltear hacia dentro [...] Hoy es el día idóneo para dejar atrás la división; otro México es posible. No postulamos aquella lucha de clases, sino un encuentro social", señaló el líder de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara alta.

“Le decimos a López Obrador que nuestra convicciones están firmes, no aceptamos la democracia de turnos, creemos en el equilibrio de poderes, creemos en la rendición de cuentas [...] El legislativo debe ejercer de contrapeso al ejecutivo y oponerse a un proyecto de restauración que intente concentrar todos los poderes”, afirmó Clemente Castañeda.

El senador del MC expresó preocupación por reformas a modo que no dan certeza de una fiscalía independiente, promueven consultas a modo y un régimen centralista. El Poder Legislativo debe dignificar el derecho a la diferencia. Nuestras convicciones están firmes y puestas en México, porque creemos en la democracia".

“Creemos en la paz pero no en pacificación forzada de las fosas, el sistema no funciona por la corrupción, creemos en la igualdad [...] El sistema no funciona por la corrupción y es deber de todos castigarla sin perdón ni olvido", señaló Clemente Castañeda y agregó que "repartir dinero sin combatir las causas de la pobreza es eternizarla".

"Quien ejerce el poder en un soliloquio está condenado al laberinto", lanza Clemente Castañeda de cara al próximo sexenio, pide no hacer "un modelo presidencialista que ya ha fallado a México", señaló el senador del MC.

Diputados del PAN colocaron una manta en rechazo a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela quien arribó está mañana entre los jefes de Estado convocados por el nuevo gobierno federal.

Llama el PES a dejar atrás la divisón

El diputado Fernando Manzanilla Prieto, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), indicó en su posicionamiento que hoy es “el día idóneo para dejar atrás la división”.

El legislador del PES indicó que es urgente rescatar a la clase media. “Estamos en la hora cero de la cuarta transformación”. Habló, también, sobre “el renacimiento mexicano con la fuerza de los valores”. Abundó que promoverán “la restitución del tejido social” y un nuevo contrato social que incluya a todos los sectores y actores.

PT, orgulloso de apoyar a AMLO

La senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de La Torre, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), dijo que en dicho instituto político se sienten “orgullosos” de haber postulado como candidato presidencial a López Obrador en tres ocasiones.

“Nuestro país está fractura en su estructura [...] Nos hemos convertido en un Estado Fallido [...] La política económica debe tener un nuevo rumbo de desarrollo [...] Vamos a recuperar la industria energética [...] sólo de esta manera acabaremos con la pobreza [...] resulta doloroso la forma en que la corrupción se ha enquistado en nuestro país [...] se acabará con la impunidad [...] viene una nueva manera de hacer política en nuestro país, en donde la gente tendrá participación, donde la ciudadanía sea la protagonista de la vida pública de nuestro país [...] todo el poder al pueblo [...] Es urgente la división del poder económico del poder político [...] sólo habrá seguridad pública si hay seguridad económica [...] Vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa [...] Hoy se cristaliza la mayor victoria de la izquierda en nuestro país [...] No tengo dudas, vendrán días felices”.

Reconoce PVEM labor de Peña Nieto

Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), indicó en su posicionamiento en tribuna de San Lázaro, que reconocen la ardua labor del presidente Enrique Peña Nieto.

“Respaldan los proyectos del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que el político tabasqueño cuentan con ellos. Todos los funcionarios hicimos un compromiso con la ciudadanía y con el país entero, queremos lograr un cambio verdadero para México”, dijo el senador del PVEM.

Por su parte, Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó que México exige un cambio en muchas de las formas de interacción del Gobierno con el pueblo. De igual forma tenemos claridad de la alta expectativa y que esperan se vea reflejado en las nuevas políticas públicas.

Abundó que el PRD no será obstáculo para el cambio, y que hacen votos para que le vaya bien a México. Lo llaman para que sea el guardián de la legalidad. Por lo que le pidieron a López Obrador, que los “súper delegados” no vayan en contra del Federalismo.

Señaló que el tabasqueño debe de ser, ahora, presidente de todos los mexicanos, no sólo de los 30 millones de votantes, que sea garante de las instituciones y que respete a las minorías. Que fortalezca el federalismo. Que se convoque a los gobernadores y a los alcaldes para revisar el pacto federal, cambiando los porcentajes de distribución de los recurso públicos, de 75/25.

Mancera dijo que apoyarán una reforma fiscal progresiva, para lograr que el pago de impuestos sea realmente justo y que pague más quien más tenga. También llamó a López Obrador a que elimine el IEPS, para bajar los precios de las gasolinas.