Toman con reserva llegada de Jesús Valdés a Agricultura - Noroeste

Toman con reserva llegada de Jesús Valdés a Agricultura

El cambio de secretario llega en el momento menos apropiado, por los problemas que tienen en el agro y los avances que se tenían con Juan Habermann, dice Alejandro Cervantes

Reyes Iván Camacho

11/07/2018 | 12:31 AM

GUASAVE._ La llegada de un político como Jesús Valdés Palazuelos a la Seceretaría de Agricultura, donde estaba despachando una persona que pertenece al sector agrícola, en el caso de Juan Enrique Habermann Gastélum, fue tomada con reserva por Alejandro Cervantes Sotelo.

El presidente de la Alianza Nacional Agropecuaria y Pesquera de Sinaloa manifestó que por los problemas que hay en el agro, los cambios ejecutados por el Gobernador Quirino Ordaz Coppel en esta dependencia llegan en el momento menos apropiado.

Alejandro Cervantes Sotelo, presidente de la Alianza Nacional Agropecuaria y Pesquera de Sinaloa.

“Tenemos en este momento serios problemas en la agricultura, tenemos rezagos que no se han terminado de pagar y vamos a solicitar que este muchacho se ponga a trabajar rápido”, dijo.

“Creo que fue en el momento menos apropiado porque, aunque dicen que los cambios son para mejorar, ojalá ese famoso dicho se haga realidad”.

El dirigente agrícola subrayó que como organismo no tienen quejas del trabajo que realizó el ex dirigente de la Caades, y si no se avanzó con la rapidez que hubieran querido en el pago de apoyos fue porque las condiciones nunca fueron las apropiadas con el Gobierno Federal.

“Alguien me preguntaba hace rato que qué tiempo le dábamos a Jesús Valdés como secretario y el problema es que no hay tiempo de reflexiones, hay que inmediatamente ponerse a trabajar y retomar los problemas que tenemos en la agricultura”, indicó.

Cervantes Sotelo añadió que Valdés Palazuelos no está identificado con la problemática del campo, pero se tendrá que enterar y rápido, porque no hay condiciones para improvisar.

-¿Lo ven como improvisado?

-No puedes hablar de la víspera, yo tengo mis reservas, pero esperemos (que responda) y si no en su momento lo vamos a exigir que sea para bien, y que quede muy claro, esperamos respuestas inmediatas.

Reiteró que con Habermann las cosas, aunque de manera lenta, iban avanzando, y lo que esperan de Jesús Valdés es que retome inmediatamente los temas pendientes y que no corra a los asesores que hay en la Secretaría, porque son los que lo pueden ayudar a ponerse al corriente rápidamente.