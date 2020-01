Toman el Palacio de Gobierno jubilados y pensionados de Somos MÃ¡s que 53

Toman el Palacio de Gobierno jubilados y pensionados de Somos Más que 53

Decenas de docentes jubilados y pensionados tomaron el recinto ejecutivo exigiendo se les den los 23 millones de pesos asignados por el Congreso para pagarle a los maestros que ganaron demandas de vivienda contra el Issstesin

Antonio Olazábal

16/01/2020 | 12:44 AM

CULIACÁN._ Decenas de docentes jubilados y pensionados del movimiento Somos Más que 53 tomaron las oficinas del Palacio de Gobierno para exigir se les den los recursos que asignó el Congreso de Sinaloa para el pago de 300 laudos ganados de vivienda.

Desde las 8:00 horas de este jueves, los maestros tomaron el recinto ejecutivo, no dejaron pasar a ningún trabajador, y no lo harán hasta tener una plática con el Gobernador sobre el porqué no se les han dado los 23 millones de pesos que el Legislativo etiquetó para los docentes que ganaron demandas en contra de Issstesin por haberles descontado por años recursos para vivienda; sin embargo nunca pudieron acceder a un crédito hipotecario.

En la última reunión que sostuvo el Estado con los integrantes de movimiento, los maestros señalan que acordaron realizar el pago para antes del 15 de diciembre, pero al día de hoy es tiempo que no se efectúa.

Estos 23 millones de pesos son para 300 docentes que presentaron una demanda contra el Issstesin, misma que ya ganaron, habiendo ya una sentencia a su favor para que se les devuelva lo descontado por años para su fondo de vivienda.

Los maestros afirmaron que no se irán del Palacio de Gobierno hasta no tener una reunión con el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, están preparados con tiendas campaña si es necesario quedarse a dormir, esperando una reunión con el mandatario estatal.