FUTBOL

Tomás Boy alaba a sus jugadores tras el triunfo ante el Querétaro

'El Jefe' y los Cañoneros volvieron a saborear las mieles de la victoria el pasado viernes por la noche

Carlos Robles

27/02/2021 | 08:27 AM

MAZATLÁN._ Con gran placer se mostró el estratega Tomás Boy tras la importante victoria obtenida al vencer 3-0 al Club Querétaro, durante la más reciente jornada del Torneo Guard1anes Clausura 2021.

Después de una sequía de triunfos por la que pasó el equipo del puerto, este triunfo fue de gran alivio para el dirigente de los cañoneros, quien expresó estar satisfecho del resultado, pero con la intención de mantener ese ánimo en su afán de seguir sumando puntos.

“El triunfo de hoy fue muy valioso, porque lo hacemos después de una seguidilla de tres partidos con derrota muy accidentados. Es valiosa porque después de tres derrotas, no es tan fácil sobreponerse”, dijo Boy.

“Hemos jugado un primer tiempo muy bueno y el equipo se vació. El segundo tiempo no me deja nada contento porque volvimos a caer en ese conformismo y conducta que no nos ayuda a ser consistentes”, añadió.

Sin embargo, Tomás Boy declaró estar contento por el esfuerzo realizado por sus jugadores, lo cual fue un factor importante para sumar estos tres puntos y salir de la racha negativa por la que se estaba pasando.

“Alabo el esfuerzo de mis jugadores para salir de esta nube negra que se presentó en los partidos anteriores y lo que sí creo es que esta seguidilla que se viene, es importante poder presentar un juego que sea sólido, porque es durísimo, con adversarios bien calificados”.

Por otro lado, “El Jefe” habló de la importancia de conseguir esta victoria previo a los duelos que se vienen para las próximas cuatro jornadas (Cruz Azul, Chivas, Tigres y América), lo cual será un gran factor para subir el ánimo del equipo.

“Se viene una seguidilla buena, pero el equipo ha alcanzado un nivel muy bueno y salir de esta situación, creo que el estrés ha sido fundamental y los jugadores han tenido como levantarse”

“Yo valoraría esa parte y para enfrentar esta seguidilla de partidos, vamos a estar muy bien”.

Finalmente, ante la salida de Camilo Sanvezzo durante el medio tiempo a raíz de una posible lesión, Boy declaró que el brasileño se encuentra bien, siendo solamente una molestia y la búsqueda por darle descanso, lo que lo llevó a realizar dicho cambio.

“Camilo ha trabajado muchísimo y con su deseo de salir, ya venía con una molestia en la parte posterior del muslo, pero preferimos que descansara, el marcador estaba a favor y el que entró lo hizo bastante bien”, puntualizó.