FUTBOL

Tomás Boy se dice contento por el desempeño de Mazatlán FC en San Luis

El estratega dice que los cañoneros aprovecharon el descontrol que sufrió el Atlético San Luis para lograr la goleada

Noroeste / Redacción

Después del triunfo de Mazatlán FC sobre San Luis, el director Tomás Boy charló con la prensa y compartió sus sentimientos sobre el partido.

Sobre lo que se vivió en el encuentro, Boy expresó su alegría por la demostración del equipo sinaloense, el cual definió el triunfo prácticamente desde el primer tiempo.

“Estamos contentos porque hemos podido salir de este obstáculo que es el equipo San Luis; el equipo ha trabajado bastante bien, aprovechamos muy bien los primeros minutos, hubo un pequeño descontrol del adversario y lo supimos aprovechar, eso nos ayudó bastante en el correr del juego; no hay nada que decir, las goleadas a veces son accidentes, estoy contento con el trabajo de mi equipo, no lo puedo demeritar y sobre todo en el rendimiento individual que ha crecido, es importante; en cuanto a las posibilidades de pasar a posicionarnos mejor para poder competir en una supuesta calificación, en el anterior partido todavía teníamos posibilidades que dependían de nosotros esta vez ya no depende de nosotros, pero pienso que la posición del equipo ha mejorado y ese es básicamente el objetivo primordial, posicionar mejor al equipo”, dijo.

Acerca de la magnitud del resultado, el estratega se mostró sorprendido por el descontrol del rival, el cual fue bien aprovechado por los cañoneros.

“La verdad es que nunca esperas golear una adversario como el San Luis, es un equipo que trabaja duro, es un equipo que pelea todos los partidos, siempre está ahí al pie del cañón; no ha tenido una buena temporada pero es un equipo que pelea muy duro y es muy duro de superar, entonces la goleada sí me sorprende pero no me sorprende la capacidad con la que mi equipo supo aprovechar estas circunstancias”.

Sin embargo, "El Jefe" Boy ya está planeando el siguiente encuentro, ya que será en Torreón ante Santos Laguna, en donde podrían estarse jugando un posible boleto para el repechaje.

“En cuanto al planteamiento del partido que viene, tendremos que trabajar todavía, lo bueno de ese partido es que va a ser hasta el próximo domingo, entonces puedo contar con más jugadores; ahora se han agregado otros jugadores que estaban lesionados y para ese partido voy a tener prácticamente toda la plantilla disponible, entonces en ese sentido, el planteamiento va a depender muchísimo del concurso de todos mis jugadores y me va a ser difícil escoger un grupo de trabajo que inicie, porque realmente todos los jugadores han dado un rendimiento muy bueno”.