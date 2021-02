FUTBOL

Tomás Boy se siente obligado a trabajar más para los siguientes encuentros de Mazatlán FC

Los Cañoneros sufrieron su primera derrota del Guard1anes 2021 en El Kraken

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Las expectativas de triunfo para Mazatlán FC la noche del viernes eran altas, ya que en los tres juegos anteriores que se habían disputado en El Kraken, el equipo había cosechado dos triunfos y un empate.

Sin embargo, al final del encuentro, los cañoneros salieron de su estadio con una derrota de 3-0 ante Atlético de San Luis, lo que le dejó al entrenador Tomás Boy con la seguridad de que se tendrá que trabajar más para evitar este tipo de resultados adversos.

“El resultado me dice que tengo que trabajar mejor, me dice que tenemos que estar más atentos a otras cosas, estos riesgos que muchas veces son calculados no los estamos resolviendo, queremos trabajar con base a la pelota; me encanta salir a buscar el gol, pero los errores son por querer jugar futbol; entonces sino ponemos atención las cosas no van a mejorar”, explicó

Los porteños sumaron su segunda derrota en fila, ya que anteriormente habían sucumbido ante Toluca por 4-1.

“Las dos derrotas son dolorosas y en ambas hemos tenido los mismos problemas, errores muy puntuales, no alcanzamos a sobresalir en el desarrollo del juego y los errores en la salida nos han costado; puedo entender que lo que nos está sucediendo pasa más por lo que estamos haciendo nosotros mal, que por aquello que puede hacer el adversario que está aprovechando muy bien estos errores”.

Tras la estrepitosa derrota, Boy admitió que sintió molestia y comentó que cuando no salen listos para afrontar los juegos, son más propensos a equivocarse.

“Me molesto lo necesario, pero estoy seguro que mis jugadores no se quieren equivocar, lo que sí creo que no estamos listos y cuando no estamos listos estamos más sujetos a equivocarnos; el tema es que hay que buscar mejorar esta situación; el equipo que comete menos errores va a salir con la victoria”

El siguiente compromiso de los Cañoneros será el próximo 19 de febrero cuando visiten a los Bravos de FC Juárez.