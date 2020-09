Tomás Zerón se encontraría en Israel, informa AMLO

Hay aviso al Gobierno de Israel, que se tiene orden de aprehensión ya girada en contra de este señor y que no debe considerarse como un perseguido político, porque participó en hechos muy lamentables, dijo el Mandatario nacional

Carlos Álvarez

14/09/2020 | 07:52 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó hoy que Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, se encuentra en Israel, a cuyo Gobierno se le solicitó no le otorgue protección como perseguido político.

"Hay aviso al Gobierno de Israel, que se tiene orden de aprehensión ya girada en contra de este señor y que no debe considerarse como un perseguido político, porque participó en hechos muy lamentables", dijo el Mandatario nacional.

"El Gobierno de Israel no podría dar protección a una persona con estas características. No sería justo ni humano porque hay elementos suficientes para demostrar que actuó de manera indebida, con arbitrariedad. No voy a detallar sobre este asunto, pero esa es la información que se presentó al respecto", agregó el político tabasqueño.

"Se acabó la corrupción, se acabó la impunidad, trátese de quien se trate y se vaya a donde vaya a buscar refugio. No vamos a ceder en estos asuntos", argumentó el titular del Poder Ejecutivo federal.

Por otra parte, durante su conferencia de prensa matutina, el Presidente reveló que el 26 de septiembre, en el sexto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, dará a conocer un informe sobre el caso.

"Hay avances importantes y quedamos en tener un informe pronto, en el aniversario de la desaparición de los jóvenes. Vamos a presentar un informe [...] Se descarta la mal llamada Verdad Histórica, esto lo dio a conocer el fiscal general [Alejandro Gertz Manero]. Y quienes llevaron a cabo esta manipulación están siendo procesados", detalló López Obrador.

A mediados de julio se dio a conocer que Zerón de Lucio estuvo presente en un interrogatorio ilegal realizado a Felipe Rodríguez Salgado, alias "El Cepillo", supuesto jefe de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, y la persona que supuestamente envió a los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa a Iguala, tras pagarle a José Luis Hernández Rivera, entonces director de dicho instituto de educación superior.

En un video que circula a través de las diversas redes sociales se observa a Zerón de Lucio, ahora prófugo de la justicia, parado junto a "El Cepillo", durante un interrogatorio que habría ocurrido el 15 de enero de 2015, día en que Rodríguez Salgado fue detenido por elementos de la Policía Federal en Morelos y cuya puesta a disposición ante el Ministerio Público se oficializó al día siguiente.

La grabación tiene una duración de 2 minutos con 52 segundos. Al inicio se observa a "El Cepillo" sentado, sin playera, con la cabeza tapada, mientras Zerón de Lucio le advertía: "La primera mamada que me digas, cambiamos el tono".

Además, el entonces titular de la AIC daba órdenes a otras personas presentes y policías, mientras el supuesto criminal mantiene la cabeza abajo y balbucea respuestas inaudibles.

Según la puesta a disposición, "El Cepillo" fue detenido a las 23:50 horas del 15 de enero de 2015, y cuatro horas y media después fue presentado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Dos informes médicos registran 31 lesiones y 3 áreas de lesiones en todo su cuerpo.

Mientras que el segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), indica que "El Cepillo" tenía 9 hematomas y dos áreas de golpes, incluyendo uno de 30 por 25 centímetros (cm) en el pecho, en zona auricular externa de 6x5 cm. en ambos lados y excoriación en zona lumbar de 18x22 cm., entre otras lesiones.

Por otra parte, el diario Reforma informó que Zerón de Lucio inició "una estrategia de autoelogio para que el Gobierno de Canadá le otorgue el asilo político y así evitar su extradición", todo ello a través de publicaciones en medios digitales "que lo retratan como un héroe".

El rotativo recordó que el viernes, Marcelo Ebrard Casaubón informó el 10 de julio que el Gobierno de México ya inició los procedimientos para solicitar a Canadá la extradición de Zerón de Lucio. Tras ubicarlo en Canadá, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para su captura con fines de extradición.

Por su parte, la Fiscalía General de la República giró el 10 de marzo una orden de aprehensión en contra del ex titular de la AIC por tortura, desaparición forzada, alterar la escena de crimen, así como por pérdida y ocultamiento de pruebas en el caso Ayotzinapa.

Sin embargo, además de buscar la protección del Gobierno de Canadá, Zerón de Lucio tramitó un amparo en contra de la orden de aprehensión, cuya audiencia constitucional está por celebrarse este viernes.

La renuncia de Zerón de Lucio a la AIC se dio el 15 de septiembre de 2016, pero casi de inmediato fue designado Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad. Dejó el cargo en medio de reclamos de los padres de los 43 normalistas de Ayotizanapa.

Uno de los casos de la tortura es el de de Agustín García Reyes, quien fue detenido arbitrariamente y torturado antes de la diligencia que elementos de la AIC de la PGR, encabezados por Zerón De Lucio, realizaron el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan, donde supuestamente se habrían encontrado bolsas de cenizas y fragmentos de huesos de los 43 normalistas.

Dicha diligencia es una de las principales bases para que las autoridades federales hallan dado a conocer la llamada “verdad histórica”, el 27 de enero de 2015, en la que se argumentó que los 43 normalistas de Ayotzinapa habrían sido asesinados y carbonizados en en basurero de Cocula, Guerrero, y sus cenizas tiradas en bolsas de plástico a dicho río.

García Reyes fue detenido arbitrariamente y torturado antes de dicha diligencia. También se acreditó que fue llevado al río San Juan sin el registro adecuado, donde fue interrogado sin la presencia de su abogado, por el entonces director de la AIC, Zerón De Lucio, a pesar de que ese funcionario no tenía mandato legal para hacerlo.

En su momento, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó la ausencia de documentación en el expediente que sostuviera legalmente las diligencias practicadas aquel día, el inadecuado registro y manejo de la cadena de custodia de la evidencia supuestamente encontrada en el río San Juan.

Además, condenó la “falsa” declaración del entonces director de la AIC de la PGR, en la que afirmó que integrantes del equipo de la ONU-DH y del Equipo Argentino de Antropología Forense estuvieron presentes en la diligencia en el río San Juan.

La “verdad histórica” señala, también, que los días 26 y 27 septiembre de 2014, los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron privados de su libertad por policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco. Después, integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos los habrían incinerado en el basurero municipal de Cocula.

En una reunión acontecida el 5 de marzo, los padres de los normalistas desaparecidos pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indagara a los funcionarios que intervinieron en el caso Iguala, entre ellos a Zerón de Lució, Jesús Murillo Karam, ex titular de la PGR, y al ex Alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, entre otros personajes.