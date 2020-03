TÃ³mateloEnSerioMX, una iniciativa de medios frente al Covid-19

#TómateloEnSerioMX, una iniciativa de medios frente al Covid-19

Es una propuesta, a la que se une Noroeste, en la que se busca difundir mensajes que contribuyan a crear conciencia entre la gente para prevenir contagios por el Covid-19

Noroeste / Redacción

México, como el resto del mundo, enfrenta uno de los desafíos sanitarios, económicos y sociales más importantes de su historia moderna: la pandemia por el nuevo coronavirus Covid-19, de impactos aún desconocidos.

En esta coyuntura, diversos medios digitales mexicanos y organizaciones sociales nos unimos bajo la iniciativa #TómateloEnSerioMX con los siguientes objetivos:

1. generar y difundir mensajes coordinados y verificados sobre las medidas de aislamiento social, sana distancia, cuidados y protección sanitaria implementadas por el gobierno mexicano ante el incremento de los contagios en nuestro país.

#QuédateEnCasa durante un mes, insiste López-Gatell. ‘Aprovecha esta última oportunidad’, dice

2. informar de manera puntual sobre los mecanismos de atención a grupos vulnerables en esta coyuntura (adultos mayores, mujeres, migrantes, poblaciones con comorbilidades),

3. brindar consejos de seguridad digital a nuestros usuarios, para no caer en trampas o delitos cibernéticos en esta emergencia,

4. compartir mejores prácticas de seguridad sanitaria para nuestros equipos, reporteros y periodistas cubriendo la emergencia asociada al COVID-19.

Los medios y organizaciones que integramos esta coalición tenemos presencia en diversas entidades federativas de México y representamos una extensa pluralidad de voces, líneas editoriales y equipos periodísticos y operativos. Estamos acostumbrados a cuestionar, investigar, verificar y ser críticos con el poder; sin embargo, reconocemos la importancia de informar con responsabilidad y prudencia en la coyuntura en que nos encontramos. La desinformación y los contenidos falsos y tendenciosos son un enemigo más a vencer, como también lo es la inacción y la incertidumbre.

Con las etiquetas #TómateloEnSerioMX y #QuédateEnCasa queremos motivar a la ciudadanía a cumplir las medidas para contener la expansión del COVID-19 en nuestro país y enfrentar unidos esta contingencia.

Este domingo 29 de marzo de 2020 se han contabilizado más de 670 mil casos confirmados en el mundo y más de 32 mil fallecimientos asociados al COVID-19. En México, se han confirmado 848 casos y 16 defunciones.

Aumenta a 20 los decesos en México por el Covid-19; sube a 993 los casos de contagio

Es por eso que hoy decimos: #TómateloEnSerioMx

• La enfermedad por COVID-19 es una amenaza real en México con casos confirmados en todas las entidades del país.

• Si no se logra detener el incremento acelerado de los contagios, los servicios de salud de nuestro país se verán comprometidos para atender a las personas con complicaciones respiratorias graves en los próximos días y semanas.

• #QuédateEnCasa es la mejor forma de reducir posibilidades de contagio en esta fase de transmisión comunitaria de la epidemia. Si no realizas actividades esenciales para el desarrollo de la vida pública como la producción y distribución de alimentos, generación y distribución de energía, limpia, seguridad, entre otros rubros, no salgas o hazlo sólo para cuestiones indispensables.

• #QuédateEnCasa. Si tienes algún síntoma como tos seca, fiebre o dolor de cabeza, o dolor corporal, trata de mantenerte aislado. Por ningún motivo te automediques. Si tienes dificultades para respirar, llama la Unidad de atención epidemiológica y sanitaria al 800 0044800.

• #QuédateEnCasa es cuidarnos todos y todas de manera responsable. No hagas compras de pánico, no acapares medicamentos ni material sanitario. No difundas información falsa o tendenciosa. Si una información te hace dudar o no conoces la fuente original, no la compartas.

• #QuédateEnCasa implica cuidar y brindar todas las atenciones para que las personas mayores de 65 años no se vean expuestas a posibles contagios. Organiza maneras solidarias para que no tengan que salir durante las próximas cuatro semanas.

• #QuédateEnCasa y reparte las tareas de cuidados y de quehacer en el hogar. Si sufres algún tipo de violencia doméstica, puedes llamar a estos números para recibir orientación, apoyo y ayuda en tu entidad federativa.

• Mantente informado a través de los canales oficiales de la Secretaría de Salud federal y las secretarías de salud de los estados.

Los medios y organizaciones que impulsamos esta iniciativa dejamos de lado cualquier competencia y asumimos nuestra responsabilidad de informar. Por ello, nos hemos puesto de acuerdo para comunicar mensajes en nuestras páginas, redes sociales y grupos de WhatsApp y Telegram. Animamos a más medios y organizaciones a sumarse.

El momento es ahora. #TómateloEnSerioMX

OPINIÓN México ante la Covid-19: fortalezas y debilidades

***

¿Cómo prevenir el contagio?

Las recomendaciones principales de la Organización Mundial de la Salud son:

• Lavar las manos con agua y jabón con frecuencia, o usar gel desinfectante con una base de alcohol de al menos 60%.

• Evitar tocarse la cara con las manos.

• Cubrirse al toser o estornudar con la parte interna del brazo.

• Evitar el contacto con personas infectadas.

• Mantenerse al menos a un metro y medio de distancia de otras personas en lugares públicos.

• Desinfectar las superficies con las que se tiene contacto frecuentemente.