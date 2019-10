Tomateros de Culiacán le da la bienvenida al poder de José Vargas

El toletero es la novedad en el campamento guinda

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Aún más poder se añade a la alineación guinda. El toletero José Vargas fue la novedad en el entrenamiento de los 11 veces campeones, e inmediatamente inició su preparación con los Tomateros.

Vargas, nacido en Ventura, California, se ha desempeñado como inicialista, tercera base y jardinero; llegó al beisbol de verano en 2017 y ha formado parte de Rieleros de Aguascalientes y Acereros de Monclova. Este verano acumuló un promedio de bateo de .363 con 30 cuadrangulares y 72 remolcadas en 67 encuentros de actividad.

Sobre su arribo con el equipo guinda, con el que hará su debut en el beisbol invernal este año, se confesó comprometido con la misión.

“Contento, muchos me dijeron que me iba a encantar aquí, me contaron de la afición, que se llena, que son los mejores, ojalá que este año podamos lograr el campeonato 12 para Tomateros, estoy muy contento, orgulloso de representar esta organización y estos colores”, comentó.

El poder de JOSÉ VARGAS ya pone a volar pelotas en el Estadio Tomateros 💣🚀#ConTodo 💪🏻 #PorEl12 🏆 pic.twitter.com/TWsIjYiHbb — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) October 9, 2019

El slugger, que en su última campaña con Tigres de Aragua bateó para .224 con 6 cuadrangulares y 33 remolcadas en un total de 52 juegos, también comentó acerca del recibimiento de sus compañeros y su primer acercamiento con el “Matador”.

“Conozco varios compañeros porque jugué contra ellos en la otra liga, me siento bien con eso, estoy conociendo a otros, anoche hablé con Benjamín Gil, lo conocí, me parece muy bien, yo ya sé de su carrera, lo que ha logrado, lo que la afición siente por él, yo creo que sí se va a lograr mucho este año”, aseguró.

Finalmente, aseguró que defenderá la posición donde sea requerido para aportar a la causa guinda.

“Quiero jugar, sólo eso, no importa si es tercera base, primera base, en Venezuela he jugado jardinero también, entonces donde ellos piensan que puedo ayudar, yo voy a estar contento ayudando, si es bateador designado igual”.