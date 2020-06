Tomateros de CuliacÃ¡n, preparado para cualquier escenario de la prÃ³xima campaÃ±a de la LMP

Tomateros de Culiacán, preparado para cualquier escenario de la próxima campaña de la LMP

Héctor Ley López admitió que será una campaña atípica y castigada económicamente hablando

Noroeste / Redacción

17/06/2020 | 12:46 AM

CULIACÁN._ Tomateros de Culiacán está preparado para cualquier escenario que la pandemia del Covid-19 origine en la temporada 2020-21 de la Liga Mexicana del Pacífico, externó Héctor Ley López, presidente ejecutivo del club guinda.

En una videoconferencia organizada por el club, Ley López confió, sin embargo, que se celebre la próxima campaña, aunque admitió que será atípica y mermada económicamente hablando.

"Esta temporada, desde la óptica financiera, será muy mala temporada, de eso no hay duda. De que todos los equipos estamos en la misma disposición de que tenemos que colaborar para que todas las comunidades que integran la Liga regresen a la mayor brevedad a la normalidad que tanto necesitamos para ir adelante, y en eso estamos. Las cosas que se necesiten resolver las iremos resolviendo una vez que se presente el formato de protocolo, que las autoridades estén de acuerdo con nosotros, que estemos todo el mundo en la misma jugada.

"Al final del día tendríamos que adaptarnos y hacer proyecciones hasta dónde las autoridades consideran que es prudente y se puedan manejar los riesgos de la problemática que se está enfrentando. Que si se puede con 50 por ciento, pues sí, eventualmente se puede, y eso implica una contracción muy fuerte de los ingresos y de los gastos que se pueden hacer", dijo Ley López.

Agregó que la aspiración del circuito sería que los protocolos admitan la mayor cantidad posible de aficionados, pero eso se podrá precisar ya que se acerque la temporada.

Ley López dijo que la organización que preside está preparada para cualquier escenario.

"Como organización tenemos que estar preparados para lo que sea; sin embargo, de todo lo que los equipos que integramos la Liga hemos estado viendo, vemos una probabilidad de que tengamos una temporada muy castigada, pero que se den las condiciones de que se lleve a cabo la temporada y con eso pongamos nuestro granito de arena para contribuir a reestablecer el estado de normalidad que queremos tener".

El mandamás de Tomateros admitió que no sería viable jugar a puerta cerrada, como se ha especulado podría ocurrir en la próxima campaña.

"El sostén de la temporada son las entradas y los patrocinios, si esas dos cosas no se pueden manejar sería impagable generar una temporada. Por eso es importante que todos los esfuerzos los orientemos, y así es como estamos platicando entre todos los clubes que integran la Liga para que, entrenados por las autoridades, tirar a tener una temporada donde el público participe. Eso es lo que genera que la comunidad sienta que está regresando a la normalidad".

El presidente de Tomateros enfatizó el espíritu de solidaridad que ha imperado en la LMP con la Liga Mexicana de Beisbol, ya que la Mex-Pac arrancaría a inicios de noviembre en caso de que haya temporada 2020 de la LMB o en octubre si no la hay.

En relación a cómo sería la pretemporada, dependerá de la fecha de arranque de la campaña de la LMP, ya que si hay campaña de la LMB se convocaría un mes antes a los peloteros que no han tenido acción o ya culminaron su actividad y el resto se incorporaría directo al circuito invernal.

"Qué mejor pretemporada que estar en pleno juego o playoffs de sus ligas. En la medida que se vayan desocupando se van integrando", dijo Ley López.

Ley López agregó que no se tiene contemplado el incrementar el precio de las entradas en caso de que hubiera una restricción de cupo en el estadio y tampoco se ha pensado aún si se dejará de pagar en dólares a algunos peloteros a fin de economizar.

Tampoco se ha estipulado si se negociará con los jugadores para buscar acordar un ajuste de sueldos, ya que eso dependerá de los protocolos con que se desarrolle la campaña.

"Tengo claro que los jugadores estarían dispuestos a colaborar porque saben que el problema es de todos y entre todos lo vamos a tener que afrontar".

Por su parte, el gerente deportivo guinda, Mario Valdez, informó que el club tiene contemplado poder traer al invierno a peloteros ligamayoristas que no están teniendo la actividad necesaria en el beisbol de la Gran Carpa, tal es el caso de Óliver Pérez, Julio Urías y Manny Bañuelos; asimismo, no se ha contemplado aún no integrar extranjeros para bajar costos en la venidera campaña.