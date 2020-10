Tomateros de Culiacán tumba caña en el primero de la serie en Los Mochis

Manny Barreda se embolsa el triunfo tras lanzar seis entradas en las que aceptó una carrera

Noroeste / Redacción

LOS MOCHIS._ En un juego dominado por el pitcheo, los Tomateros de Culiacán fueron favorecidos por el bateo oportuno y lograron llevarse el primero de la serie venciendo 3 carreras por 2 a los Cañeros de Los Mochis, en el estadio Emilio Ibarra Almada.

La primera carrera del juego llegó en la segunda entrada y fue para los Cañeros gracias al quinto cuadrangular de la temporada del dominicano Leandro Castro.

Para la cuarta los Tomateros consiguieron par de anotaciones para ponerse al frente; Michael Wing inició la tanda con doblete y luego llegaron par de hits de Ramiro Peña y Sebastián Elizalde, este último productor.

La del despegue entró en los spikes de Peña aprovechando una rola para doble play de Efrén Navarro.

La séptima trajo carreras para ambas escuadras. Primero para los guindas cuando con bases llenas y sin out, Alan Sánchez roleteó para doble play, anotando así Joey Meneses.

Luego en el cierre de la entrada Eddy Martínez bateó triple y luego llegó a home con rola de Leandro Castro acortando así la distancia para los verdes.

Para este sábado el juego iniciará a las 18:00 horas y sobre la loma estarán Andrés Ávila y Héctor Galván.

PITCHEO

Por Cañeros abrió Rafael Ordaz y cargó con la derrota en seis entradas en las que recibió dos carreras, le conectaron 5 hits, dio 2 bases por bolas y no ponchó.

Le siguieron José Quezada, Fabián Cota y Erubiel Armenta.

Por Tomateros inició Manny Barreda y dejó el juego ganado tras seis entradas en las que aceptó una carrera, le conectaron 2 hits, dio 3 bases por bolas y ponchó a 6.

Le ayudaron Derrick Loop, Sasagi Sánchez y cerró Alberto Baldonado.

“Un primer encuentro muy bueno de las dos partes, buen pitcheo por parte de Manny Barreda y por parte de ellos también. Salimos con la victoria el día de hoy (ayer), sabemos que Cañeros es un equipo muy aguerrido, que estamos en la tabla ahí parejos y creo que va a ser una buena serie”, declaró al finalizar el encuentro el guinda Joey Meneses.

“Hemos estado jugando buen beisbol, a pesar de las bajas que hemos tenido”.

El pelotero se sinceró al decir que a la ofensiva está aún tomando ritmo.

“Siento que estoy agarrando el ritmo todavía, algunos juegos me siento bien, en otros todavía no, pero creo es parte de los como siete meses que estuvimos inactivos. Y a la defensiva aprendiendo ahí jugando tercera. Estuve practicando, obvio no es lo mismo que los juegos, pero estamos aprendiendo y tratando de mejorar cada día”.