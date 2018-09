Tomateros de CuliacÃ¡n vence a Padres en su primer juego de pretemporada

BEISBOL

Tomateros de Culiacán vence a Padres en su primer juego de pretemporada

Para Lorenzo Bundy este tipo de partidos ayudan mucho a sus pupilos para agarrar ritmo de cara a su debut en la LMP 2018-19

Ernesto Gutiérrez

CULIACÁN._ El Club Tomateros de Culiacán venció 6-1 a Padres de la Liga de Beisbol Japac de Primera Fuerza, en su primer partido de preparación de cara al arranque de la temporada 2018-19 de la Liga Mexicana del Pacífico, en un duelo que resultó muy provechoso según palabras del mánager Lorenzo Bundy.

“Sirve mucho el juego hoy, gracias al equipo de los Padres por ayudarnos a nosotros para prepararnos para la temporada”, expresó.

Bundy aseguró que con este juego de preparación se rompe un poco la rutina de entrenamientos, pero sobre todo los jugadores comienzan a ver situaciones reales de juego y empiezan a tomar ritmo.

“Ayuda a los muchachos para romper la rutina de estar practicando y practicando todos los días, la rutina de práctica a veces se pone aburrida, los entrenamientos son importantes, pero tienes que poner a los jugadores en situaciones de juegos.

El mánager de Tomateros aseguró que fue todo un éxito el duelo que sostuvieron este sábado debido a que los lanzadores comienzan a trabajar con bateadores que no conocen y con esto exigen un poco más sus brazos, mientras que los bateadores comienzan a ver lanzamientos con un poco de más exigencia.

“Con estos juegos los pítchers enfrentan a bateadores contrarios en situaciones de juego, ya le están tirando a bateadores que no conocen, obviamente son bateadores que son diferentes de toda la rutina que estamos haciendo en las prácticas y este juego ayuda mucho a los muchachos, también a los bateadores para ver pitcheos rompientes y todo eso.

“Por ejemplo, para un ‘Cochito’ Cruz que tiene seis meses que no jugó un juego fue un juego muy importante para él, para ver pitcheos rompientes, para ver sus turnos, y lo más importante no se lastimó nadie”.

TE PUEDE INTERESAR: Lorenzo Bundy sabe que los jóvenes son el futuro de Tomateros de Culiacán

A partir de este 4 de octubre Tomateros enfrentará cuatro juegos en manera consecutiva que serán claves en la preparación del club previo a su debut en su debut en la LMP este 12 de octubre ante Mayos de Navojoa.

“Ésa es la preparación física y mentalmente para los peloteros que estamos preparando para el juego del día inaugural aquí en Culiacán”, aseguró Lorenzo Bundy.

Por último, el estratega guinda aseguró que aunque ha escuchado muchas fechas de llegada de peloteros, él no se confía y no se mentaliza para contar con ellos hasta que no los vea en el campo de entrenamiento.

“Yo escucho fechas, pero la verdad yo no quiero anunciar hasta que yo veo un cuerpo aquí porque muchas veces dicen que un jugador llega un día, pero algo pasa y no está aquí, entonces yo no voy a decir que un pelotero está aquí hasta que lo vea en la práctica”, concluyó.