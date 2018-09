Tome sus precauciones: estas avenidas estarÃ¡n cerradas por las Fiestas Patrias en CuliacÃ¡n

FIESTAS PATRIAS

Tome sus precauciones: estas avenidas estarán cerradas por las Fiestas Patrias en Culiacán

Elementos de Tránsito activarán un operativo vial, con el fin de brindar seguridad

Valeria Ortega

Mañana sábado 15 de septiembre, a partir de las 17:00 horas las calles del Palacio de Gobierno estarán cerradas a la circulación con motivo del Grito de Independencia; los cierres podrían extenderse de acuerdo al incremento del flujo peatonal, informó Gobierno del Estado.

Al poniente las calles Guadalupe Victoria y Constitución, Juan José Ríos y Victoria, Ignacio Ramírez y Victoria; al norte, el bulevar Emiliano Zapata y avenida Lázaro Cárdenas, Francisco Javier Mina y Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata y Calzada de los Insurgentes, Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de los Insurgentes, 16 de Septiembre y Calzada de los Insurgentes.

Al sur, la calle Juan José Ríos y avenida Lázaro Cárdenas, Epitacio Osuna y Lázaro Cárdenas, Calzada de los Insurgentes desde la glorieta Cuauhtémoc (el cierre de este sector se realizará conforme al flujo peatonal que se vaya registrando).

Como rutas alternas puede tomar las siguientes vialidades: bulevar Emiliano Zapata de oriente a poniente, Pascual Orozco y Zapata hacia el sur, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo de sur a norte, Victoria y Bravo de sur y norte, Riva Palacio con dirección al norte, y Leyva Solano y Francisco I. Madero en ambos sentidos.

Elementos de Tránsito activarán un operativo vial, con el fin de brindar seguridad y resguardo a peatones y conductores que asistan a este tradicional festejo, y se mantendrá instalado hasta que culmine el evento y la última persona se haya retirado del sitio.

La SSPyTM solicitó a la ciudadanía atienda las indicaciones emitidas por las autoridades. Si asiste en compañía de menores procure no perderlos de vista, no lleve objetos punzocortantes o aquellos que puedan ocasionar algún daño, así como no ingerir bebidas embriagantes.