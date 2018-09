CLIMA

Tome sus precauciones; se pronostican lluvias fuertes para el Estado

De fuertes a muy fuertes se esperan las precipitaciones pluviales

Fernando Díaz

05/09/2018 | 09:20 AM

CULIACÁN._ De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional se pronostica una alta probabilidad de lluvias de fuertes a muy fuertes, debido al paso de la onda tropical No. 35, la presencia de ondas cortas e inestabilidad atmosférica superior.

El termómetro no descenderá de los 30 grados centígrados con una sensación térmica de hasta 35 grados, alcanzando su tope más alto al mediodía con 36 grados centígrados y una sensación térmica de 40 grados centígrados.

Con una mínima de 25 grados centígrados alcanzado su punto más gélido por la noche con una mínima de 22 grados centígrados.

Se tendrá un día mayormente nublado con probabilidades de tormentas eléctricas por la tarde, y fuertes lluvias.

Juan Francisco Vega Meza, director de Protección Civil Estatal, hizo el llamado a la ciudadanía de no arriesgarse al momento de querer cruzar calles inundadas, vados profundos y tratar de no salir de sus casas si se detectan lluvias fuertes.

“El llamado es para que tomen sus precauciones y no arriesgarse al momento de querer cruzar calles que parecen arroyos, no desesperarse en el tráfico y si ven que no cruzan, esperar a que baje un poco el nivel del agua, además de siempre estar atentos al pronóstico sobre las lluvias”, señaló.