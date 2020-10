BEISBOL

Tony Gonsolin es el elegido para lanzar el Juego 6 por los Dodgers este martes, cuando busquen ganar la Serie Mundial

Por Tampa Bay, Blake Snell será quien trate de mandar el 'Clásico de Otoño' a un séptimo y definitivo encuentro

Noroeste / Redacción

26/10/2020 | 10:56 AM

El lanzador derecho de los Dodgers, Tony Gonsolin, fue anunciado la noche del domingo por el mánager Dave Roberts como su abridor para el Juego 6 de la Serie Mundial, a disputarse el martes en el Globe Life Field de Arlington.

Los Dodgers tomaron ventaja de 3-2 en el Clásico Otoñal después de doblegar 4-2 a los Rays en el Juego 5 el domingo.

Los Rays irán con el zurdo Blake Snell, ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en el 2018. Esta campaña, Snell dejó récord de 4-2 con 3.27 de efectividad en la ronda regular y hasta ahora tiene foja de 1-2 con 3.33 de efectividad durante cinco aperturas en la postemporada. En su más reciente salida, el Juego 2 de la Serie Mundial, tiró 4.2 innings y permitió dos carreras con cuatro boletos y nueve ponches.

Gonsolin, que dejó récord de 2-2 y 2.31 de efectividad durante nueve juegos (ocho aperturas) en la ronda regular, no ha tenido el mismo éxito en la postemporada. Después de no ver acción en la Serie del Comodín y en la Serie Divisional, abrió el Juego 2 de la Serie de Campeonato ante los Bravos en sustitución de Clayton Kershaw, que no pudo lanzar ese día por problemas en la espalda. Gonsolin fue castigado con cinco carreras en 4.1 innings de labor. Volvió a lanzar en el Juego 7 de la SCLN y le fabricaron dos rayitas en dos actos. En la Serie Mundial, trabajó en el Juego 2 y permitió una carrera en 1.1 episodios. En total, le han conectado tres jonrones en 7.2 actos en la postemporada.