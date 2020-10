Tony Lewis, vocalista y bajista de la banda The Outfield, muere a los 62 años

The Outfield conquistó la escena musical con su álbum debut ‘Play Deep’ el cual contaba con temas como ‘Your Love’ y ‘All The Love In The World’ convirtiéndose en una de las bandas más importantes y sobresalientes de los 80 y 90

Sinembargo.MX

20/10/2020 | 4:48 PM

MÉXICO (SinEmbargo).- Tony Lewis, vocalista y bajista de la banda The Outfield murió este día a los 62 años de edad. La revista Rolling Stone fue el primer medio en dar a conocer el hecho e indicó que hasta el momento se desconocían las causa del fallecimiento del cantante. Horas más tarde la cuenta oficial de Instagram de Tony confirmó la noticia. “Es con gran tristeza y pesar anunciar que Tony Lewis falleció inesperadamente. Era un lama hermosa que tocó tantas vidas con su amor, su espíritu y su música. Amaba mucho a sus fans y disfrutó de cada oportunidad que tuvo cuando los conoció a todos. Respete la privacidad de su familia en este momento difícil”, dice un mensaje compartido junto a una fotografía en Instagram. Tony Lewis alcanzó el éxito junto The Outfield, banda fundada en 1984 junto a John Spinks y Simon Dawson. The Outfield conquistó la escena musical con su álbum debut “Play Deep” el cual contaba con temas como “Your Love” y “All The Love In The World” convirtiéndose en una de las bandas más importantes y sobresalientes de los 80 y 90.

