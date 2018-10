Torneo de Wimbledon tendrÃ¡ desempate en el quinto set a partir de 2019

Torneo de Wimbledon tendrá desempate en el quinto set a partir de 2019

La regla se aplicará en todos los eventos y categorías

Noroeste / Redacción

LONDRES._ Wimbledon dio un paso histórico el viernes, al anunciar que a partir de su próxima edición habrá un desempate final en 12-12.

El debate sobre si o no introducir un desempate final se puso en primer plano en SW19 a principios de este año cuando Kevin Anderson derrotó a John Isner en la semifinal más larga del evento, con el triunfo del sudafricano por 26-24 en la quinta manga. Isner también jugó el partido más largo de todos los tiempos en Wimbledon, derrotando a Nicolas Mahut 70-68 en el set final en 2010.

“Nuestra opinión era que había llegado el momento de introducir un método de desempate para los partidos que no habían llegado a su conclusión natural en un momento razonable durante el set decisivo”, dijo Philip Brook, presidente del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

“Si bien sabemos que las instancias de partidos que se extienden profundamente en el conjunto final son raras, creemos que un desempate en el 12-12 establece un equilibrio entre permitir que los jugadores tengan la oportunidad de completar el partido para obtener ventaja, al tiempo que brindamos la certeza de que el partido llegará a una conclusión en un plazo aceptable”.

La nueva regla se aplicará a todos los eventos del campeonato desde la fase previa, incluyendo los cuadros de caballeros, damas, mixtos y junior individuales y dobles. Será un tradicional desempate que terminará con el primer jugador que llegue a siete puntos o que gane por dos puntos de ventaja de ahí en adelante.

“Al llegar a esta decisión, el Comité de AELTC buscó la retroalimentación de jugadores y oficiales, analizó dos décadas de datos de partidos y consideró otros factores que incluyen la complejidad de la programación y la experiencia del espectador”, dijo Brook.

(Con información de ATP)