Tortillerías de Escuinapa bajan el precio del kilo; de 20 pasa a $18

Carolina Tiznado

04/05/2020 | 11:33 AM

ESCUINAPA._ La Unión de la Industria de la Masa y la Tortilla de Escuinapa acordó disminuir el precio de la tortilla una semana, en apoyo a las familias del municipio.

El dirigente Ramón Rendón García, informó que ésta fue una decisión que se acordó en una reunión con los socios de la organización, este sábado.

“Disminuimos el precio del kilogramo de tortilla por esta semana, del 4 al 10 de mayo, queremos apoyar así a las familias que están pasando por momentos difíciles por el Covid-19”, dijo.

Son 38 propietarios de alrededor de 70 tortillerías distribuidas en el municipio, quienes acordaron que durante esta semana, el kilogramo de tortillas pase de 20 a 18 pesos.

Manifestó que durante estos días en que las familias han permanecido en casa, la organización considera que era necesario apoyar, debido a que hay quienes se quedaron sin una entrada de dinero para sus familias.

Por ello, determinaron bajar el precio de la tortilla, por lo menos esta semana, es un apoyo en espera de que la situación para las familias del municipio pueda mejorar.

Manifestó que no pueden hacer un descuento similar al que se da en tiendas comerciales o en tortillerías que no pertenecen a la organización, pues a veces el costo de insumos es menor, al comprar en volumen, algo que quienes pertenecen a la Unión de la Industria de la Masa y la Tortilla no pueden hacer.

“Nosotros no compramos en gran volumen la harina, otros lugares sí, por eso no podemos hacer descuentos mayores”, dijo.

En abril algunos tortilleros que no pertenecen a la organización decidieron bajar el precio del kilogramo de tortillas de 20 a 17 pesos, mientras que en cadenas de supermercados el precio oscila entre los 11.50 y los 12 pesos.