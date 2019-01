Tortilleros de MazatlÃ¡n prometen mantener el precio de la tortilla

Tortilleros de Mazatlán prometen mantener el precio de la tortilla

Aunque han subido sus insumos, apuestan por seguir con el precio actual en las colonias

Fernanda Magallanes

14/01/2019 | 12:55 AM

Aunque el precio de la tonelada de harina haya aumentado, la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla en Mazatlán mantendrá el kilo entre 18 y 19 pesos, informó Martín Félix Elenes.

El año pasado, la tonelada de harina se compraba en 500 pesos, ahora está en $600, además del aumento en el precio del gas y las refacciones para las máquinas.

“Este año mantendremos el precio al kilo de la tortilla, haremos un estudio de costos y nos esperaremos hasta marzo para no afectar la cuesta de enero, no queremos afectar a nuestros consumidores, por eso queremos analizar, porque a nosotros sí nos pegan los aumentos de suministros”, declaró.

Félix Elenes señaló que el desabasto de gasolina en algunos estados del País aún no les afecta, pues sus proveedores son del mismo estado o de otros, en donde no se ha visto el problema, sin embargo, están al pendiente de la situación.

“Estamos al pendiente, afortunadamente aquí en Sinaloa no estamos teniendo el problema y ojalá no lleguemos a eso, hasta el momento no nos hemos visto afectados, la harina la compramos con proveedores regionales, además compramos toneladas de más para abastecer cierto tiempo”, comentó.

La Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla añadió que la preocupación está en que ya no existan más aumentos para ellos, porque así no tendrán que hacer reajustes a los consumidores.

En cuanto a los negocios de tortillas con irregularidades, Félix Elenes dijo que Oficialía Mayor ya está actuando en la revisión, sin embargo, desconoció el número de negocios cerrados o sancionados por dichas irregularidades.