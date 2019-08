NUEVA YORK._ “Toy Story 4” ha cruzado la marca de los mil millones de dólares en la taquilla mundial, anunció Disney.

Eso hace que la película animada de Pixar sea el quinto lanzamiento de 1,000 millones de dólares para Disney este año. Así, el estudio ahora es el poseedor del récord de películas de más de mil millones de dólares en un solo año.

La película, protagonizada por las voces de Tom Hanks y Tim Allen como los adorados Woody y Buzz Lightyear, cruzó este miércoles los mil millones de dólares a nivel mundial, difundió cnnespanol.cnn.com.

“Avengers: Endgame“, “El Rey León“, “Capitán Marvel” y “Aladino” superaron cada uno los 1.000 millones de dólares este año. “Lion King” y “Aladdin” cruzaron el umbral de los mil millones el mes pasado, mientras que “Avengers: Endgame” lo hizo solo en su primer fin de semana, en abril.

Thanks to our fans to infinity and beyond for helping #ToyStory4 cross $1B at the global box office! pic.twitter.com/bIUb5bS4ht