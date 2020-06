Trabajadoras de Salud en situaciÃ³n de vulnerabilidad piden que se les permita quedarse en casa

Trabajadoras de Salud en situación de vulnerabilidad piden que se les permita quedarse en casa

Merary Villegas Sánchez, diputada federal, espera que se tomen medidas por los grupos vulnerables que hay, ya que Sinaloa es uno de los tres estados que siguen con alto riesgo de contagio

América Armenta

02/06/2020 | 10:51 AM

CULIACÁN._ Madres trabajadoras del Sector Salud con hijos e hijas menores de cinco años piden se les permita quedarse en casa hasta que el riesgo de contagio disminuya, como lo pudieron hacer desde que inició la pandemia, por lo que enviaron una petición a Efrén Encinas Torres y Quirino Ordaz Coppel, encargados de Salud y del Ejecutivo estatal, respectivamente, y recibieron el apoyo de Merary Villegas Sánchez, Diputada federal por Morena.

Las madres de familia expresan que antes se permitía que quienes tuvieran hijos e hijas menores de cinco años permanecieran en casa, pero ahora el rango bajó a menores de dos años, por lo que les afecta a quienes no tienen con quién dejarlos o que tienen que trasladarles en camión, exponiendo a las y los menores al contagio de Covid-19.

Las afectadas, entendiendo que cada entidad puede tomar medidas de acuerdo a su nivel de riesgo en la pandemia, pide que se les tome en cuenta para cuidar a su familia.

La legisladora federal pidió que se tome en cuenta la alta probabilidad de contagio para tomar medidas en la anunciada nueva normalidad.

“Una solicitud que se hizo al Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, y a Efrén Encinas, secretario de Salud, referente a la ampliación de licencias laborales a madres trabajadoras de salud de aquí de nuestro estado”, expuso Villegas Sánchez.

La diputada también resaltó que entiende que se está entrando a otra etapa y autoridades informaron nuevas medidas, pero que es preciso que la ciudadanía continúe cuidándose y cuidar a los grupos más vulnerables, uno de ellos durante la pandemia ha demostrado ser el de trabajadores y trabajadoras de salud.

También comentó que es responsabilidad del Gobierno estatal hacer una valoración de la situación y tomar medidas de reactivación paulatina de las actividades en la entidad, lo cual no se ha expuesto, solo la declaración del Gobernador de apegarse a medidas federales.

Tarifas de la CFE

La legisladora federal también resaltó que el frente que se hizo por diferentes partidos en Sinaloa por los cobros de tarifas elevadas de electricidad en algunos sectores, será investigado para que no tenga tintes políticos y que Morena está buscando una reunión con Manuel Bartlett para que les ayude a aclarar la situación de los cobros.

Relajamiento

Merary Villegas Sánchez invitó a la ciudadanía a que no se relaje ahora que terminó la jornada de sana distancia, sino que sigan con los cuidados y no salir de casa en caso de no ser necesario, con la finalidad de evitar que haya un nuevo brote de contagios, además que en la entidad todavía está el color tinto, el cual significa alto riesgo de contagio y se encuentra entres los estados con mayor casos activos de Covid-19, solo por debajo de la Ciudad de México y Tabasco.