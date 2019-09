Trabajadoras del club Show Palace de NY critican a Jennifer Lopez y a la cinta The Hustlers

MADRID (SinEmbargo)._ La nueva película protagonizada por Jennifer Lopez, The Hustlers, cuya trama indagará en el mundo de las strippers y las trabajadoras sexuales, está envuelta en polémica. Su descontento no está originado por la temática ni del retrato que de ellas hace el filme, sino que viene dado por el hecho de que algunas afirman haberse visto perjudicadas durante el rodaje.

Varias trabajadoras del club Show Palace de Nueva York, donde fue filmada la película, han afirmado no haber recibido ningún tipo de compensación durante el tiempo que el local estuvo cerrado por el rodaje, según informa Rolling Stone.

En el periodo de filmación de la película, las strippers no pudieron trabajar lo que, afirman, les causó pérdidas de miles de dólares.

Las únicas empleadas que obtuvieron algún tipo de remuneración son aquellas a las que se les ofreció algún papel de extra en la película y que cobraron por este trabajo. Algunos usuarios de Twitter responsabilizan a Jennifer Lopez de la situación, postura que ha sido apoyada por las propias trabajadoras:

“Hey chicos, sé que es una mierda pero The Hustlers explota el trasfondo de las bailarinas y trabajadoras sexuales para rodar la mayor parte de la película y Jennifer Lopez ha construido una carrera entera a base de robar a las mujeres negras”, ha criticado una de las usuarias de la red social que ha desatado el enfado de las trabajadoras.

hey gays I know it sucks but, HUSTLERS exploited the background dancers / sex workers to shoot most of the film & Jennifer Lopez has built her entire career on stealing from Black women.