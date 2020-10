Trabajadores de Aseo y Limpia de Escuinapa defienden a funcionaria

Dijeron que Angélica Morales, jefa de Recursos Humanos, siempre ha sido una persona humanitaria y resuelve problemas

Carolina Tiznado

ESCUINAPA_ Un grupo de trabajadoras de Aseo y Limpia defendió la labor de la encargada de Recursos Humanos, Angélica Morales.

Dijeron que siempre ha sido una persona humanitaria y resuelve problemas, por lo que desmintieron el hecho de que no se haya dado atención pronta a un menor hijo de una trabajadora del Ayuntamiento, quien se encuentra grave en el Hospital Pediátrico de Culiacán.

“Yo quiero mucho a Gerarda (Gerarda Cervantes Segundo) pero no que esté culpando a Angélica, que en su debido momento a todas nos ha apoyado, a mí me tendió la mano con gastos fúnebres de mi hermano, la Presidencia me brindo la ayuda”, dijo Lidia, trabajadora de los denominados ‘tambitos’.

Los trabajadores dijeron que siempre han contado con el apoyo de la funcionaria, a quien Cervantes Segundo señaló el lunes de que le había dado a escoger entre el trabajo o su hijo, además de no canalizarla a Servicios Médicos Especializados.

“Angélica es altamente humana, por 20 días he faltado y me ha pagado, nada más traigo la receta, Gerarda por su dolor dice eso”, dijo otra de las trabajadoras.

Se sintieron ofendidas por la denuncia que se hizo a la funcionaria por parte de los cibernautas en redes sociales, pues no es real lo que se dijo por parte de la trabajadora.

“Vimos en el face, se nos hizo injusto lo que la muchacha (Gerarda) dice en el face, los comentarios de la gente, Angélica me ha pagado gastos de cuando me enfermo, a mi nieta le ayudaron con su niña, con leche de 400, 500 pesos, con pañales”, señaló una adulta mayor que también trabaja en el área.

La funcionaria se enteró del problema del menor a través de redes sociales, por lo que tenía una ambulancia en Presidencia Municipal para cuando la trabajadora le llamara.

-- ¿Si se enteró a través de redes sociales, porque no acudió al Hospital General, donde el niño estuvo por varias horas?, se les pregunto a los trabajadores.

“Porque nunca se acercó Gerarda, si usted tiene un jefe, tiene que avisar, ella se enteró en el face y estaba esperando que se acercara Gerarda para presentarlo con el Presidente, ahí se quedó la ambulancia y el doctor esperando”, respondió la trabajadora.

Consideró que en cuatro meses que estuvo enfermo el menor, se pudo haber buscado otras opciones médicas.

La trabajadora de Aseo y Limpia, Gerarda Cervantes Segundo, quien es viuda, solicitó el apoyo de la población para atender a su hijo, pues, aunque labora para el Municipio, aduciendo falta de recursos económicos, no se le apoyaba con estudios profundos.

El menor se agravó al presentar inflación en hígado y vaso.

A través de una ambulancia enviada por el Alcalde de Rosario Manuel Pineda Domínguez, el niño fue trasladado a Culiacán, donde hoy se solicita sangre BRH positivo.