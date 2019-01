Trabajadores de Vectores, de la Secretaría de Salud en Sinaloa, están sin empleo y sin derechos laborales

Fernanda González

MAZATLÁN._ Un grupo de trabajadores de contrato del programa Vectores, de la Jurisdicción Sanitaria número 06, se proclamó por tener derechos laborales y para acelerar el proceso de contrato.

La manifestación pacífica se realizó en la Plazuela República, justo frente al Ayuntamiento.

Álvaro Sosa Arenas, trabajador de Vectores, comentó que el 15 de diciembre del 2018 fue el último día laboral para alrededor de 40 colaboradores de contrato.

"Los argumentos van desde que no hay presupuesto, que no hay dinero, pero aquí hay que recordar que el mosquito no se va de vacaciones", dijo.

En cuestión preventiva, añadió, Mazatlán está desprotegido debido a que el personal de contrato está inactivo.

"En las colonias, la ciudadanía ya está pidiendo nuestra injerencia, nos llaman y nos dicen que hay muchos zancudos", comentó.

Por otro lado, dijo que no cuentan con derechos laborales por ser trabajadores de contrato.

"Nosotros no podemos enfermarnos, no podemos pedir incapacidad, no hay una garantía médica, no tenemos aguinaldo", explicó.

Contrato sí se renovará: Víctor Arredondo

El jefe de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria número 06, Víctor Arredondo Aceves, informó que a los trabajadores de contrato en el programa de Vectores sí renovarán el convenio laboral, pero hasta que se libere el Presupuesto 2019.

Y señaló que la ciudad no está descuidada, debido a que está activo el personal de base.

"Esto es año con año, a ellos se les corta el contrato del mes de diciembre e iniciamos el año con el personal que tenemos de base, que si bien es cierto no es suficiente, pero en esta época del año no tenemos una problemática muy grande con la enfermedad del dengue y sí nos alcanza para iniciar labores", argumentó.

Los contratos, indicó, se renovarán en el transcurso de febrero a marzo, dependiendo del recurso liberado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

"Yo me alarmaría si para marzo no tuviéramos contratos", dijo.

En cuanto a los derechos laborales, confirmó que carecen de éstos.

"Lo que nosotros hacemos es que cuando un compañero se enferma, pues nosotros lo llevamos a que se atiendan en los centros de salud, y pues los pagos no son quincenales o mensuales, a veces se tarda un pago y no hay una prestación, no hay aguinaldo", dijo.