Trabajadores del sistema DIF exigen se les cambie de categoría y actualicen sus salarios

Decenas de trabajadores del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del sistema DIF Estatal se manifestaron en las instalaciones del CREE

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Decenas de trabajadores del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del sistema DIF Estatal se manifestaron en las instalaciones del CREE para exigir a sus autoridades sindicales y del sistema DIF les actualicen sus salarios y se les cambie de categoría.

Una trabajadora declaró que a varios trabajadores que llevan años en el sistema DIF no les han actualizado su categoría, por ende, no han recibido los respectivos incrementos salariales que deberían devengar.

“Quería que nos aclararan dudas que teníamos nosotros sobre derechos que tenemos y que no se nos han otorgado. Uno de ellos son los cambios de categoría, a medida que tú vas estudiando tienes derecho a que te cambien de categoría y pues obviamente que mejore tu sueldo”, explicó.

“Esos cambios de categoría no se han dado, y tienen los compañeros años esperándolos y no se otorgan. Nuestro reclamo ante las instancias o autoridades que tenemos, que es el sindicato y el sistema, es que alguien nos explique por qué no se están dando”, agregó.

La trabajadora del CREE Culiacán señaló que tampoco se les ha dado la prestación por trabajar en áreas de mediano y alto riesgo, el cual es un beneficio que obtienen los trabajadores del Sector Salud de Sinaloa.

“Otro punto es que nosotros por trabajar en un área de salud tenemos derecho a que se nos pague un rubro que se llama mediano riesgo de trabajo o alto riesgo de trabajo, dependiendo de las funciones que tú desempeñas, y dependiendo la institución donde estás, se te cataloga así”, mencionó.

“Desde años atrás hay compañeros que no están siendo acreedores a ese derecho porque no se ha formado una comisión del sistema DIF para que se les otorgue ese derecho, entonces, todo eso pues es dinero y va en prejuicio obviamente de las familias o de ellos mismos, porque hablamos de un porcentaje de su salario”, detalló.

Dijo también que a pesar de estar homologados en el sistema de salud de Sinaloa, no obtienen todos los beneficios, pero sí las obligaciones. Luego de una plática de más de una hora con autoridades sindicales y del sistema DIF, se acordó una reunión con Gabriel Ballardo Valdez, dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa para hacerle llegar las problemáticas que viven los empleados del CREE en Culiacán.

“Esos derechos no se nos otorgan, pero las obligaciones sí, y eso es parte de lo que estamos pidiendo, que todas esas cosas se nos aclaren, que se nos digan fechas y tiempos de cuándo se van a pagar esos dineros, cuándo se les van a dar la estabilidad en los siguientes cambios de categoría a los compañeros”, mencionó.