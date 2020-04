Trabajadores informales, los mÃ¡s afectados por el cierre de comercios en MazatlÃ¡n ante el Covid-19

Trabajadores informales, los más afectados por el cierre de comercios en Mazatlán ante el Covid-19

Miles de trabajadores se quedaron sin ingresos y no saben cómo van a sobrevivir durante las restricciones de la pandemia

Alma Soto

Cuidan niños en sus casas, hacen tamales, trabajan como eventuales en la construcción o en la organización de eventos.

Hoy, a raíz de que inició la pandemia por Covid-19, no tienen trabajo.

Como ellos, miles de trabajadores informales de Mazatlán se quedaron sin ingresos y no saben cómo van a sobrevivir durante las restricciones de la pandemia de coronavirus.

Cayetana Valenzuela Andrade hace tamales desde siempre, y sale a venderlos casa por casa en la Colonia Salvador Allende, donde vive, pero desde que inició la epidemia por coronavirus, las ventas se le cayeron.

“Yo vendo tamales, pero ahorita la gente no trabaja o no quiere abrir sus casas por temor al contagio, entonces no compra, yo tengo tres hijos, a ellos los despidieron de sus trabajos, entonces no me dan dinero, ¿qué vamos a hacer? ¿A morirnos de hambre?”, expresó Cayetana.

Alma Rosa Hernández Ontiveros no tiene una guardería, pero se dedica a cuidar a sus nietos y a los hijos de sus amigas que trabajan.

Su marido trabaja en la pesca deportiva, actividad que terminó por el cierre del puerto a la navegación. De ahí obtienen sus ingresos del día a día.

“Ya se imaginará cómo estamos, vivimos al día, pienso que el gobierno debería apoyarnos con algo, dicen que están preparados para esto, entonces que nos apoyen, en realidad sí ocupamos, no sabemos cómo vamos a subsistir. Las mamás de los niños que cuido también se quedaron sin trabajo, a algunas las mandaron a su casa con el salario mínimo, a otras sin nada”, expresó.

Dagoberto Díaz Ornelas trabaja en una empresa dedicada a rentar infraestructura para eventos grandes.

Después de la Semana de la Moto, dijo, ya no se permitieron eventos grandes, por el contrario, se canceló el de la entrega de premios TVyNovelas, para el que ya los habían contratado, otros del Centro de Convenciones.

“A nosotros nos pagan por evento, por eso ahora estamos sin ingresos, en los eventos no pagan mucho, sobre todo porque si nos contratan para tener todo listo en un día y lo hacemos en tres días, pues nos merma”, dijo Díaz Ornelas.

Díaz pidió el apoyo del gobierno, económico o en despensas, porque no es nada más mandar a la gente a su casa, sino procurar que tengan qué comer.

Ricardo Galindo Sánchez, vecino de la Colonia Hacienda de Urías, no pide apoyos, ni económicos ni en despensa, él pide que le permitan trabajar.

Tenía trabajo de eventual en una construcción y desde hace 15 días lo despidieron, sin goce de sueldo ni liquidación, ante la pandemia.

“Estamos esperando a ver qué podemos conseguir, en estos 15 días me he dedicado a juntar botes, para juntar aunque sea para las tortillas, por eso lo único que pido es trabajo, nos prohibieron hasta salir de nuestra casa, pero aun así quiero trabajo”, dijo.

Ángel García Contreras, integrante del Movimiento Amplio Social Sinaloense, dijo que, como organizaciones sociales, están tratando de que se les dé certeza jurídica a los trabajadores.

“El gobierno está tomando las acciones correctas de manera preventiva, pero no las medidas en políticas públicas para garantizar la subsistencia alimentaria, lo primero que se tiene que hacer es que el trabajador formal exija el cumplimiento de la Ley”, indicó García Contreras.

Señaló que el martes ya se aclaró que no se debe aplicar el artículo 429, que es un salario mínimo, sino el 427 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que se les debe dar un mes de salario completo, porque es contingencia nacional, el 429 se aplica cuando es contingencia de la empresa”, explicó.

Y aquí en Mazatlán, criticó, a muchos los están finiquitando de manera ilegal y a otros los están descansando mientras dure la contingencia, sin que se les dé el salario mínimo de perdida, mucho menos el salario completo.

Indicó que en el MASS les dará asesoría jurídica, y también se están llenado solicitudes de apoyo en despensa que se entregarán ante los gobiernos municipal y estatal.